Oficial: Desde septiembre, embargarán las cuentas bancarias y sueldos de quienes tengan deudas con ARCA, ARBA y AGIP

Argentina 15/09/2026.- Los organismos de recaudación tributaria intensificaron los mecanismos administrativos de cobro para contribuyentes con saldos impagos en todo el país.

A través de la emisión de boletas de deuda e inicio de ejecuciones fiscales, entidades como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex-AFIP), la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) quedaron facultadas para solicitar trabas preventivas de fondos sobre las cuentas bancarias de los deudores.

El funcionamiento del sistema de embargo automático

El procedimiento de retención se ejecuta de forma centralizada mediante el Sistema Operativo de Acreditaciones Bancarias (SOAP), operado en coordinación con el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Una vez que la orden es librada por el juez o los agentes fiscales asignados, el requerimiento electrónico impacta en forma simultánea sobre la totalidad de las entidades financieras y billeteras virtuales del país.

Es importante remarcar que las agencias recaudadoras no ejecutan el embargo directamente sobre la nómina salarial o el recibo de sueldo de la empresa empleadora, sino sobre la cuenta bancaria del contribuyente.

Este mecanismo bloquea los saldos depositados en cajas de ahorro y cuentas corrientes hasta alcanzar la suma reclamada en la boleta de deuda, adicionando los honorarios y costos correspondientes al proceso judicial.

Contribuyentes alcanzados por las medidas cautelares

El alcance de las ejecuciones fiscales comprende a diversos sectores con obligaciones pendientes:

Monotributistas y Autónomos: Titulares con acumulación de cuotas mensuales vencidas, diferencias no ingresadas por recategorizaciones o multas automáticas derivadas de la omisión en la presentación de declaraciones juradas.

Titulares con acumulación de cuotas mensuales vencidas, diferencias no ingresadas por recategorizaciones o multas automáticas derivadas de la omisión en la presentación de declaraciones juradas. Contribuyentes de Ingresos Brutos: Deudores locales o bajo la jurisdicción del Convenio Multilateral que registren morosidad ante las agencias de recaudación provincial (ARBA) o porteña (AGIP).

Deudores locales o bajo la jurisdicción del Convenio Multilateral que registren morosidad ante las agencias de recaudación provincial (ARBA) o porteña (AGIP). Titulares de bienes patrimoniales: Propietarios de inmuebles o vehículos que acumulen deuda por el Impuesto Inmobiliario o Patentes.

Propietarios de inmuebles o vehículos que acumulen deuda por el Impuesto Inmobiliario o Patentes. Pymes y Empresas: Sociedades con saldos a pagar en conceptos de Impuesto al Valor Agregado (IVA), Contribuciones Patronales o Impuesto a las Ganancias.

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Inembargabilidad del haber y procedimiento de reclamo

El marco normativo nacional halla sustento en el Artículo 92 de la Ley N° 11.683 de Procedimiento Tributario, el cual otorga a los agentes fiscales la atribución de trabar embargos preventivos.

Sin embargo, la legislación laboral impone límites estrictos vinculados al carácter alimentario de los ingresos.

De acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo y el Decreto 484/87, las remuneraciones de los trabajadores en relación de dependencia resultan inembargables hasta el monto equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), pudiendo aplicarse retenciones de entre el 10% y el 20% únicamente sobre el saldo excedente.

En la práctica habitual, el ingreso de la orden vía SOAP provoca la inmovilización preventiva del saldo total depositado en la cuenta sueldo. Frente a este escenario, el contribuyente debe entablar una presentación administrativa o un escrito judicial acreditando el origen de los fondos para solicitar el levantamiento inmediato de la medida sobre la fracción legalmente protegida.

Fuente: Cronista.