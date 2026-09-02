MÚSICA, CULTURA Y ENCUENTRO: EL MUNICIPIO LANZÓ EL MES DE LAS JUVENTUDES

Rio Grande 02/09/2026.- La apertura se realizó en el marco de la Expo Académica “En Carrera a mi Proyecto”, que reunió a estudiantes de los últimos años del nivel secundario y permitió conocer las distintas alternativas de formación disponibles en la ciudad. La gestión del intendente Martín Perez continúa fortaleciendo las políticas destinadas a las juventudes, generando espacios de formación, encuentro y participación que contribuyen a ampliar oportunidades y acompañar sus proyectos de vida.

El Municipio de Río Grande inició el Mes de las Juventudes con una agenda de propuestas educativas, culturales, recreativas y de encuentro que se desarrollará durante todo septiembre. La iniciativa forma parte de una política sostenida de acompañamiento a los jóvenes, con el objetivo de generar espacios donde puedan formarse, expresarse, desarrollar sus capacidades y proyectar su futuro en la ciudad.

El lanzamiento se realizó este 1° de septiembre en el marco de la Expo Académica “En Carrera a mi Proyecto”, una propuesta destinada a estudiantes de los últimos años del nivel secundario que les permitió conocer la oferta académica y de formación disponible en Río Grande y proyectar sus próximos recorridos educativos y laborales.

Al respecto, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, destacó que “nuestro compromiso con los jóvenes de Río Grande es construir una ciudad de oportunidades. Esa es la ciudad en la que queremos vivir”.

“En la formación, la cultura, el deporte y con políticas de salud garantizamos contención y prevención”, sostuvo el funcionario. En ese sentido, subrayó que “el Municipio abraza a las juventudes y las acompaña en sus deseos, estimula sus capacidades y las ayuda a desarrollar sus habilidades”.

Durante el encuentro también se presentó el cronograma de actividades previsto para septiembre, que propone distintos espacios de intercambio, formación, expresión cultural y recreación.

La agenda comenzó este 1° y 2 de septiembre con la Expo Académica “En Carrera a mi Proyecto”, que se desarrolla en el Polideportivo Alejandro “Guata” Navarro, de 9 a 12 y de 14 a 17 horas. El miércoles 3 de septiembre, a las 18 horas, continuará con Catwalk Colours, en APA, ubicado en Cirilo Thomas 628. El sábado 12, de 14 a 18 horas, se realizará una jornada de Break-Style en el Paseo Canto del Viento, ubicado en Fagnano 650.

Posteriormente, el martes 15 de septiembre, se presentará el documental “La Soledad de los Huesos” en el Espacio Tecnológico, Pellegrini 520, en dos turnos: de 9:30 a 11:30 y de 14 a 16 horas. En tanto, el miércoles 16, a las 18 horas, se proyectará la película “La Noche de los Lápices” en el Parque de los 100 Años. El domingo 20, a las 18 horas, será el turno de la Fiesta del Estudiante, que tendrá lugar en el patio del Museo Municipal “Virginia Choquintel”, ubicado en Alberdi 555.

Finalmente, el miércoles 30 de septiembre, a las 18 horas, las actividades concluirán con “Jóvenes Emprendedores”, en el Espacio Joven Zona Sur, ubicado en El Alambrador 204.

De esta manera, el Municipio continúa generando espacios para que las juventudes puedan encontrarse, expresarse, formarse y desarrollar sus proyectos, fortaleciendo su participación y acompañando sus iniciativas como protagonistas del presente y del futuro de Río Grande.