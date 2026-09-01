Morosos: El error metodológico de hablar de deuda sin mirar salarios e inflación

Tierra del Fuego 01/09/2026.- El discurso oficial y bancario insiste en señalar la morosidad de los deudores de tarjetas de crédito, préstamos y billeteras electrónicas como un problema de responsabilidad individual. Sin embargo, omitir el congelamiento de salarios, la pérdida del poder adquisitivo y la inflación real constituye un error metodológico que distorsiona el análisis económico y social.

La narrativa que reduce la crisis financiera de los hogares a un asunto de “malos pagadores” ignora las condiciones estructurales que explican el endeudamiento masivo. Los salarios llevan años congelados o con aumentos muy por debajo de la inflación. Al mismo tiempo, los precios de servicios públicos, combustibles y alquileres se disparan, absorbiendo gran parte de los ingresos familiares. En este contexto, el crédito deja de ser una herramienta de consumo y se convierte en un mecanismo de supervivencia.

La inflación real, que supera ampliamente los índices oficiales, incrementa el costo de vida mes a mes. Cada aumento en tarifas, transporte o vivienda reduce el margen de los trabajadores para afrontar obligaciones financieras. Así, la deuda no surge de un exceso de consumo, sino de la necesidad de cubrir gastos básicos que ya no pueden sostenerse con el salario.

La habilitación para que los bancos debiten directamente de cuentas sueldo, tarjetas y billeteras virtuales agrava la situación. Los ingresos, ya insuficientes, quedan expuestos a ser absorbidos automáticamente por las entidades financieras, debilitando la protección histórica del salario como bien inembargable. El resultado es un círculo vicioso: salarios congelados, inflación creciente y deuda que se multiplica.

Analizar la morosidad sin considerar el deterioro salarial y la inflación real es un error metodológico grave. No se trata de ciudadanos irresponsables, sino de un sistema económico que obliga a financiar con crédito lo que antes se cubría con ingresos. La deuda es la consecuencia directa de políticas que congelan salarios y permiten que los precios básicos se disparen sin control.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar