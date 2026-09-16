Morosidad: con diferencias, expertos discutieron en Diputados la propuesta para que el Estado intervenga con una ley

Morosidad 16/09/2026.-Producto del emplazamiento votado en la última sesión, se reunió el plenario de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor. Se dictaminarán los proyectos el 29 de septiembre.

Con diferencias de criterio, especialistas analizaron en la Cámara de Diputados la angustiante situación que viven seis millones de personas en situación de morosidad con bancos y fintech, y discutieron sobre la propuesta de la oposición para que el Estado intervenga a través de una ley que apunte al alivio de las familias.

Mientras que los expertos invitados por la oposición defendieron la necesidad de legislar en torno a una política pública consistente que de una respuesta integral, los representantes de los bancos advirtieron que la intervención estatal afectaría las posibilidades de desarrollo crediticio del país.

Producto del emplazamiento votado en la última sesión a instancias de una iniciativa opositora, se reunió a modo informativo el plenario de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que tiene previsto un encuentro el martes que viene y otro el 29 de septiembre para dictaminar los proyectos.

Para la oposición comenzó un engorroso proceso de amalgamar propuestas y seleccionar aquellas que tienen mayores probabilidades de concitar adhesiones, lo que obligará también a excluir iniciativas, lo que generará focos de tensión inevitables.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas (NA), el diputado Pablo Juliano (Provincias Unidas) junto a Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), Esteban Paulón (Provincias Unidas), Mariela Coletta (Provincias Unidas) y Paula Penacca (Unión por la Patria) están coordinando la difícil tarea de sintetizar los proyectos.

La principal dificultad que tienen, señalaron los fuentes consultadas, es convencer al sector más duro de Unión por la Patria que dejen de lado propuestas que impliquen condonación de deudas o costo fiscal para el Estado, ya que eso podría ahuyentar a los diputados dialoguistas.

«Si (Silvana) Giudici nos chorea a los diputados del medio terminaremos con un proyecto que diga ‘la morosidad es mala. Peguémosle en la mano´», ironizó uno de los diputados opositores que está trabajando en acercar posiciones.

«Si nos ordenamos nosotros estamos en condiciones de sacar dictamen de mayoría», confió.

El oficialismo está mucho más ordenado y aguarda que el Poder Ejecutivo le haga llegar un proyecto de ley en el transcurso de esta semana, o la siguiente, y a partir de ahí saldrá a recolectar apoyos entre las bancadas dialoguistas.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas de altas fuentes parlamentarias del oficialismo en Diputados, el proyecto del Gobierno comprenderá advertencias obligatorias, un sistema de doble verificación y educación financiera para usuarios.

En cambio, el dictamen no incluirá límites al costo financiero ni planes de refinanciación para deudores críticos.

Las exposiciones

Durante el encuentro, Alejandra Fernández Scarano, representante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), dimensionó fenómeno al señalar que «en un mercado de aproximadamente 20 millones de créditos en la actualidad, con 6 millones de personas morosas».

Señaló que la cantidad de morosos equivale al 50% de los 12 millones de trabajadores registrados en el país, por lo que concluyó que «evidentemente es un problema macroeconómico».

Detalló además que entre febrero de 2024 y julio de 2026 la cantidad de créditos otorgados creció un 8%, mientras que la morosidad se disparó un 80% al pasar de 3,3 a 6 millones de personas, dando cuenta de un ritmo de incremento diez veces mayor.

En su análisis, Fernández Scarano relacionó este deterioro directamente con la pérdida del poder adquisitivo y el costo de los servicios.

«El crecimiento de la morosidad tiene que ver con una política de ingresos donde los salarios crecen por debajo de la inflación», afirmó, al tiempo que remarcó que mientras los salarios acumularon una suba del 286% desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, la canasta de servicios públicos aumentó un 944%, pasando de representar el 5% de los ingresos familiares en 2023 al 14% en agosto de 2026.

Precisó que el 57% de quienes se endeudan destina los fondos a gastos esenciales -39% en alimentos y 18% en servicios- y un 16% de personas usan el endeudamiento para cancelar otras deudas.

Asimismo, alertó que «el 64% de los créditos en mora son irrecuperables» porque son deudas de más de 365 días, lo que para ella deja en evidencia que el problema «no tiene nada que ver con la compra de televisores para ver el mundial» como había asegurado Milei para minimizar la cuestión.

Por otra parte, la contadora pública y magister en Economía Política apuntó a las elevadas tasas de interés, que alcanzan el 180% de TEA en bancos y escalan al 1376% en proveedores no financieros.

A su turno, el director de la Consultora Zentrix, Claudio Montiel, aportó datos sobre el impacto directo de las deudas en la vida cotidiana de las familias y afirmó que «más del 80% de la gente dice que sus ingresos crecen por debajo de la inflación».

En base a datos propios generados a partir de encuestas, señaló que en agosto casi el 65% de los consultados manifestó llegar con sus ingresos solo al día 20 del mes, casi el doble respecto al 33% registrado en enero.

En ese sentido, reveló que el 86% considera necesario contar con dos o más empleos para cubrir sus gastos, y un 44,2% afirma que se precisan tres o más.

Montiel precisó que el 60,2% de la población se endeudó en los últimos seis meses -cifra que se eleva al 79,6% en la clase baja- y sostuvo que «la deuda funciona como segundo ingreso para gran parte de las familias».

Respecto al destino de los fondos, indicó que el 76% los utilizó para cubrir gastos básicos como alimentos y salud (55,6%) o tarifas y servicios (20,4%), recurriendo en un 63,8% al sistema formal y en un 19,6% al informal, en un escenario donde casi la mitad de los usuarios admite dificultades para afrontar los pagos.