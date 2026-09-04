Milei habló de soberanía por Malvinas y al día siguiente su Gobierno avanzó sobre la industria fueguina

Rio Grande 04/09/2026.- Martín Perez cuestionó la Resolución 351/2026, que modifica el proceso productivo de los aires acondicionados fabricados en Tierra del Fuego, y advirtió por su impacto sobre el empleo: “¿Qué significa? Menos puestos de trabajo en Tierra del Fuego, menos etapas de fabricación en nuestras plantas y una menor participación de nuestra industria en el producto final”.

El intendente de Río Grande y referente de Provincia Grande, Martín Perez, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de modificar el proceso productivo de los equipos de aire acondicionado fabricados en Tierra del Fuego y advirtió sobre las consecuencias que el nuevo esquema podría generar sobre el empleo industrial fueguino.

A través de sus redes sociales, Perez señaló la contradicción entre las recientes expresiones del presidente Javier Milei sobre Malvinas y soberanía y la decisión oficial de avanzar con un nuevo proceso productivo para la industria fueguina.

“Ayer Milei habló de Malvinas y de soberanía. Hoy su Gobierno publicó la Resolución 351/2026, que establece un nuevo proceso productivo para los aires acondicionados fabricados en Tierra del Fuego y, según su propio Anexo, permite que más partes lleguen desde el exterior ya terminadas, armadas o preensambladas”, sostuvo.

El intendente advirtió que la modificación no debe analizarse solamente como un cambio técnico o normativo, sino por su impacto sobre las etapas de producción que actualmente se realizan dentro de la provincia.

“¿Qué significa? Menos puestos de trabajo en Tierra del Fuego, menos etapas de fabricación en nuestras plantas y una menor participación de nuestra industria en el producto final”, afirmó.

En esa línea, explicó: “Cuando una pieza que antes requería trabajo industrial acá llega lista para ser montada, ese trabajo se hizo en otro lugar”.

La Resolución 351/2026 reemplaza el proceso productivo vigente para los acondicionadores de aire y establece una nueva secuencia de operaciones para acreditar el origen fueguino de los productos. La medida comenzará a regir el 15 de diciembre de 2026 y contempla un período de adecuación para las empresas que actualmente producen bajo el esquema anterior.

Para Perez, la discusión adquiere especial relevancia frente a la situación que atraviesa la industria fueguina, luego de una importante pérdida de puestos de trabajo y en un contexto de modificaciones sobre las condiciones que sostuvieron durante décadas el desarrollo productivo de la provincia.

“En una provincia que ya perdió miles de puestos de trabajo industriales, cada decisión que reduce lo que se produce acá tiene consecuencias”, sostuvo.

El intendente también vinculó la defensa de la industria con la cuestión estratégica del Atlántico Sur y remarcó que la soberanía no puede pensarse únicamente desde una perspectiva territorial o militar.

“Fortalecer el Atlántico Sur también es que los fueguinos tengan trabajo. No podemos separar la defensa de nuestra soberanía del desarrollo de Tierra del Fuego y de las posibilidades concretas de nuestra gente de vivir, trabajar y proyectar su futuro acá”, afirmó.

Finalmente, Perez sostuvo que el debate abierto por la nueva resolución excede a la fabricación de aires acondicionados y plantea una discusión de fondo sobre el modelo productivo de la provincia.

“La soberanía también se defiende con industria, trabajo y arraigo en Tierra del Fuego”, concluyó.