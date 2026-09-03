Milei, el Esteban Trueba de la política argentina: un presidente que reivindica dictaduras y humilla al país ante el mundo

Santiago de Chile, 3 de septiembre de 2026. El presidente Javier Milei volvió a cruzar los límites de la diplomacia internacional al reivindicar, en pleno Foro de Madrid celebrado en Santiago de Chile, el derrocamiento de Salvador Allende en 1973. Sus palabras no solo constituyen una provocación, sino una afrenta directa a la memoria democrática chilena y a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, responsable de miles de muertes, desapariciones, secuestros y torturas.

Milei, además, aprovechó el escenario para atacar al presidente español Pedro Sánchez y al exmandatario argentino Mauricio Macri, en un discurso que buscó instalar la idea de “desterrar” las propuestas de izquierda. El resultado fue un mensaje incendiario que no solo polariza, sino que expone a la Argentina a un aislamiento diplomático cada vez más profundo.

Una provocación inadmisible

Reivindicar el golpe contra Allende significa legitimar un crimen de lesa humanidad. El bombardeo al Palacio de La Moneda, que culminó con el asesinato del presidente chileno, es recordado en el mundo como uno de los episodios más oscuros de la historia latinoamericana. Que un jefe de Estado argentino celebre ese hecho es un insulto a la memoria de las víctimas y una señal de desprecio hacia los valores democráticos.

Vergüenza internacional y daño institucional

Diplomático: Argentina queda expuesta como un país cuyo presidente avala dictaduras y golpes militares.

Argentina queda expuesta como un país cuyo presidente avala dictaduras y golpes militares. Histórico: Se relativiza el sufrimiento de miles de familias chilenas y se banaliza el terrorismo de Estado.

Se relativiza el sufrimiento de miles de familias chilenas y se banaliza el terrorismo de Estado. Institucional: El discurso de Milei profundiza la inestabilidad política interna, al legitimar prácticas que contradicen la Constitución y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Milei como personaje literario

La afrenta de Milei revive el relato de La Casa de los Espíritus, donde la figura del presidente argentino encaja perfectamente en el personaje de Esteban Trueba: autoritario, soberbio, incapaz de empatizar con el dolor colectivo y dispuesto a justificar la violencia en nombre de un supuesto orden. La diferencia es que aquí no hablamos de ficción, sino de un mandatario en ejercicio que, con sus palabras, hiere la memoria histórica y avergüenza a su propio país.

Conclusión

El paso de Milei por Chile deja una marca de vergüenza para la Argentina. No se trata de una diferencia ideológica, sino de la reivindicación explícita de un golpe de Estado que produjo miles de muertes y que ningún país del mundo merece volver a sufrir. Con cada palabra, el presidente argentino erosiona la imagen institucional del país y provoca más inestabilidad, transformando la política exterior en un espectáculo de provocaciones que hiere la memoria democrática y avergüenza a toda la nación.

Fuente: Armando Cabral www.lalicuadoratdf.com.ar