Milei anunció sanciones para empresas que operen en Malvinas y la construcción de una base naval en Tierra del Fuego

«Quiero ser claro con el mundo y expresar mi posición y la de nuestro Gobierno: las Malvinas son Argentinas. Por historia y por derecho. No hay discusión al respecto. Las islas formaron parte del territorio desde los orígenes de nuestra nación. En 1833, el Reino Unido las ocupó, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días», arrancó, sin vueltas.

«Al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen derecho legítimo a la autodeterminación. Cualquier argumento basado en un referendum es inválido», agregó. En este sentido, aseguró que Argentina sostuvo de manera ininterrumpida su reclamo de soberanía a lo largo de los años: «Porque como dice en la Constitución Nacional, en su primera clausula transitoria, la nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas».

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La Base Naval Integrada de Ushuaia: el proyecto que Defensa impulsa desde hace décadas y que Milei busca reactivar

Entre los anuncios que dejó la cadena nacional, Milei anticipó un decreto reglamentario de la Ley 26.659, que busca agilizar el mecanismo para sancionar a empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La norma establecerá un procedimiento para que los organismos del Estado remitan información a la Cancillería sobre posibles incumplimientos e incorporará declaraciones juradas en los trámites hidrocarburíferos y en el RIGI. El Gobierno también enviará al Congreso un Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para modificar esa legislación, endurecer las sanciones y ampliar sus alcances a empresas que presten servicios a quienes participen de esas actividades.

El paquete anunciado por Milei incluye además la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, un régimen de protección de infraestructuras críticas y nuevas herramientas para la protección aeroespacial y marítima. En paralelo, el Gobierno ampliará los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y fortalecer las capacidades de telecomunicaciones. Según planteó el Presidente, las medidas buscan reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y vincular la defensa de la soberanía sobre Malvinas con una política de seguridad nacional de largo plazo.

El mensaje de Milei será emitido por cadena nacional esta noche

Alerta presidencial por el avance británico sobre el petróleo

Durante su mensaje, Javier Milei advirtió sobre la explotación de recursos naturales en la zona de conflicto y apuntó contra el accionar de Londres. El Presidente recordó que «desde hace 50 años las Naciones Unidas solicitan a la Argentina y al Reino Unido no realizar acciones unilaterales sobre el territorio hasta que se resuelva la controversia», y denunció sin filtro que «el Reino Unido ha incumplido sistemáticamente este llamado».

En esa línea, el mandatario precisó que el Gobierno detectó que el polémico proyecto Sea Lion está a un paso de iniciar operaciones en la región durante los próximos meses. Según alertó el jefe de Estado, esta maniobra de extracción offshore le dará a la administración británica la «capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar».

Quirno detalló la ofensiva diplomática por Malvinas: juicios en ausencia para petroleras y una nueva Base Naval en el Sur

Mientras la diplomacia y el relato oficial intentan hacer equilibrio, en los pasillos de Balcarce 50 resuenan medidas concretas. Una de las iniciativas que cobró más fuerza en las horas previas al anuncio apunta al envío inminente de un proyecto de ley al Congreso. El objetivo de esta movida sería aplicar sanciones mucho más severas a todas aquellas empresas multinacionales que operen dentro del territorio en disputa bajo las reglas de juego británicas.

Este endurecimiento legal no cae del cielo, sino que responde a una sumatoria de capítulos recientes. Por un lado, la polémica que generó el amarre del buque petrolero de bandera inglesa VS Promise en el puerto de Ushuaia. Por el otro, el conflictivo proyecto de extracción petrolera Sea Lion, impulsado por capitales ingleses e israelíes, una iniciativa que generó conflictos subterráneos debido al excelente vínculo actual entre el gobierno de Milei y la nación de Medio Oriente, que prefiere definir al asunto como “un tema estrictamente corporativo”.

Para la grabación de la cadena, que sufrió varias demoras logísticas y recién arrancó pasadas las 17:25 tras el regreso del Presidente de un viaje fugaz a Chile, se convocó al núcleo duro del oficialismo. Además de figuras inamovibles como Karina Milei, Diego Santilli y el canciller Pablo Quirno, el atril contó con Martín Menem y la jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich. Desde las sombras, el «triángulo de hierro» comunicacional integrado por Santiago Caputo, Adrián Ravier y Fabián Fernández supervisó un mensaje que promete subir la temperatura diplomática,.

Malvinas: el embajador británico habló antes del mensaje de Milei y defendió la autodeterminación de los isleños

Agitación libertaria en redes antes del discurso sobre Malvinas

A minutos de la cadena nacional sobre el conflicto en el Atlántico Sur, la agrupación Las Fuerzas del Cielo desplegó una fuerte campaña digital impulsando la consigna «#LasMalvinasSonArgentinas». La movida en las plataformas buscó marcar el pulso de la conversación previa e interpelar de manera directa a la oposición frente al mensaje del Presidente.

Entre las voces del espacio, Daniel Parisini («El Gordo Dan») apuró el debate político al sostener: “Hoy veremos si los kukas quieren al país tanto como dicen o si, por pegarle a Milei, terminan del lado de Inglaterra”. Por su parte, los diputados provinciales Agustín Romo y Nahuel Sotelo se acoplaron a la estrategia compartiendo intervenciones pasadas donde reafirmaron el reclamo de soberanía sobre las islas.

El nuevo escenario internacional le abrió una ventana oportuna a la Casa Rosada para oxigenar la agenda pública, en medio de un clima local marcado por el freno al consumo. En la mesa chica de Milei buscaron canalizar el histórico sentimiento por las Malvinas para sumar un logro de peso a los resultados de gestión que el oficialismo busca exhibir. La estrategia, que ya se había analizado a principios de semana en reunión de gabinete, apunta a capitalizar el guiño de Estados Unidos respaldado, además, por la sintonía que la administración libertaria mantiene con Israel.

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TC/MSS