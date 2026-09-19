MERCADOS EN ROJO: el riesgo país volvió a subir y alcanzó su nivel más alto en casi un mes

Mercados 19/09/2026.- Los activos argentinos cerraron con fuertes pérdidas mientras suben las tasas en Estados Unidos y Japón. Bonos, ADRs y el Merval retrocedieron, el riesgo país volvió a tensionarse y el mercado mira con cautela el impacto global sobre Argentina.

Los activos argentinos cerraron la semana bajo presión, en un escenario internacional marcado por tasas de interés más altas en Estados Unidos y Japón. Los bonos soberanos retrocedieron, las acciones argentinas operaron mayormente en rojo y el riesgo país volvió a superar los 520 puntos básicos, en una señal de cautela para los mercados locales.

Riesgo país en alza y bonos argentinos bajo presión

El indicador elaborado por JP Morgan se ubicó en la zona de los 524/525 puntos, después de haber comenzado la semana en 489 unidades. El movimiento acompañó la caída de los títulos públicos argentinos en dólares, que cedieron alrededor de 0,5% en promedio, con retrocesos mayores en algunas referencias.

El deterioro de los bonos volvió a presionar sobre el riesgo país, que alcanzó uno de sus niveles más altos de los últimos meses. Entre los títulos más castigados aparecieron los del tramo largo de la curva, que ya acumulaban pérdidas semanales superiores al 1%.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que los bonos largos acumulaban caídas semanales de entre 1,1% y 1,2%, mientras que el tramo corto mostraba mayor resistencia, con retrocesos de entre 0,2% y 0,4%.

El economista Gustavo Ber explicó que los bonos en dólares se encontraban más presionados ante la ausencia de catalizadores de corto plazo y un escenario internacional de mayores tasas en Dólar. A ese contexto externo se sumaron los últimos datos locales de actividad y empleo.

Entre los principales números de la jornada se destacaron:

Riesgo país: alrededor de 524/525 puntos básicos.

alrededor de 524/525 puntos básicos. S&P Merval: caída superior al 1% durante la rueda.

caída superior al 1% durante la rueda. Bonos soberanos en dólares: bajas promedio cercanas al 0,5%.

bajas promedio cercanas al 0,5%. ADRs: retrocesos generalizados, con fuertes pérdidas en algunos papeles argentinos.

retrocesos generalizados, con fuertes pérdidas en algunos papeles argentinos. Dólar minorista: $1.535 en Banco Nación.

Las acciones argentinas también sintieron el impacto

En Buenos Aires, el S&P Merval retrocedió alrededor de 1%, mientras que en Wall Street se observaron bajas importantes entre los ADR argentinos. Central Puerto llegó a perder cerca de 6%, mientras otros papeles también terminaron afectados por la jornada internacional adversa.

Las empresas energéticas tuvieron además el condicionamiento de la caída del petróleo. Durante la jornada, YPF mostró un comportamiento más resistente, mientras que Vista Energy operó en terreno negativo.

Wall Street, por su parte, mostró un comportamiento dispar. Los inversores continuaron procesando la decisión de la Reserva Federal de aumentar su tasa de referencia en 25 puntos básicos, hasta un rango de 3,75%-4%, en medio de las persistentes preocupaciones por la Inflación .

Japón llevó su tasa al nivel más alto en 31 años

A la decisión de la Fed se sumó este viernes un movimiento relevante desde Asia. El Banco de Japón elevó su tasa en 25 puntos básicos, del 1% al 1,25%, el nivel más alto desde 1995. La decisión fue aprobada por siete votos contra dos y profundizó el proceso de normalización de la política monetaria japonesa.

Aunque ambos movimientos habían sido ampliamente anticipados, las tasas internacionales más elevadas representan un escenario menos favorable para los activos de mercados emergentes. En Argentina, la combinación coincidió con una semana negativa para bonos y acciones.

El petróleo cayó por tercera rueda consecutiva

El mercado petrolero también atravesó una jornada negativa. El Brent retrocedió hasta la zona de US$ 103 por barril, mientras que el WTI estadounidense cayó por debajo de los US$ 100, en medio de una menor preocupación inmediata por posibles interrupciones en el suministro saudí.

Los precios habían alcanzado máximos de casi cuatro meses durante la semana por las tensiones sobre la infraestructura petrolera de Arabia Saudita. Sin embargo, las perspectivas de una recuperación parcial de la capacidad del oleoducto Este-Oeste y el aumento de los inventarios contribuyeron a moderar las cotizaciones.

El Dólar se mantuvo estable

A diferencia de lo ocurrido con bonos y acciones, el mercado cambiario local terminó la semana sin grandes sobresaltos. El dólar minorista cerró en $1.535 en Banco Nación, mientras que el mayorista terminó en $1.514,50.

En las últimas ruedas, además, el BCRA redujo el ritmo de compra de divisas. Según Ber, el comportamiento podría responder a una estrategia para dejar mayor espacio a la demanda privada y administrar las reservas en un escenario en el que el Gobierno continúa priorizando el proceso de Inflación y desinflación.

Así, la semana terminó con un contraste marcado: el dólar permaneció estable, pero los bonos y las acciones retrocedieron y el riesgo país volvió a alejarse de los 500 puntos , en un contexto global de endurecimiento de las condiciones financieras.

Fuente: EL Economista