«MERCADO EN TU BARRIO» EN ZONA SUR: UNA NUEVA JORNADA PARA CUIDAR EL BOLSILLO DE LOS RIOGRANDENSES

Rio Grande 11/09/2026.- La propuesta se desarrollará este sábado 12 de septiembre, de 11 a 20 horas, en el Gimnasio Margen Sur. Habrá alimentos, artículos de primera necesidad y productos de emprendedores y productores locales a precios accesibles.

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, llevará adelante una nueva edición de “Mercado en tu Barrio”, una propuesta destinada a acercar productos de calidad a precios accesibles y acompañar la economía de las familias riograndenses.

La jornada se realizará este sábado 12 de septiembre, de 11 a 20 horas, en el Gimnasio Margen Sur, ubicado en Wonska 490. En esta oportunidad, participarán pescadería, verdulería, productos porcinos, pollería, Pollo RGA, distribuidoras, artesanos, artículos de limpieza y productores locales.

“Mercado en tu Barrio” tiene como objetivo fortalecer el acceso de las familias a productos de primera necesidad, al mismo tiempo que promueve la producción y el trabajo local.

Cabe destacar que, para facilitar las compras, los productos podrán abonarse en efectivo, tarjeta de débito o crédito.

Desde el Municipio se invita a las familias de la ciudad a participar de esta nueva edición y aprovechar las distintas propuestas disponibles, que contribuyen al cuidado de la economía familiar y al fortalecimiento de los emprendimientos y productores locales.