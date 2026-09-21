Melella y la cúpula policial: abandono, indiferencia y muerte de retirados en Tierra del Fuego

Rio Grande 21/09/2026.- Bajada: A un año y medio sin cobrar, 540 retirados y sus familias denuncian el silencio del gobernador Gustavo Melella y la indiferencia de la cúpula policial. Siete compañeros ya fallecieron en la lucha, mientras el poder político y policial mira hacia otro lado.

Se sumaban entonces a esta marcha de la Bronca familiares de 540 retirados, tal como se puede ver en la remera que lleva puesta una de las familiares de las afectadas.

“Parece que se olvidaron un poco de los 540 que estamos acá esperando”, expresó una de las manifestantes, recordando que llevan exactamente un año y medio sin cobrar. La repercusión es devastadora: afecta la economía, la salud y la vida cotidiana de familias enteras. Seis compañeros ya fallecieron en esta lucha, muchos de ellos mayores de 70 años que no pudieron resistir la espera.

La bronca se multiplica por la indiferencia oficial. Ninguna autoridad se acercó a la carpa de los retirados, ni siquiera para preguntar cómo estaban. “Me duele un montón que gente de gobierno que estaba ahí presente no se haya acercado a metro de la carpa a preguntarnos cómo estamos”, relató otra de las voces.

La situación también expone la presión sobre los policías en actividad, que no acompañan el reclamo por miedo a represalias de sus jefes. “Ellos cumplen su trabajo como todos los días, pero los deben tener amenazados. Nos da pena porque un día van a estar ellos en este lugar”, señalaron los retirados.

El dolor se mezcla con la indignación: “Vergüenza dio ver al jefe de zona Cárdenas, parado, ver a sus propios compañeros que están ahí pasando frío. Ya llevamos siete retirados muertos, ¿qué más quiere el gobierno? Lo hacemos responsable todos los días de un retirado que se muere”.

Las familias narran la angustia de no poder celebrar cumpleaños, de pasar navidades en soledad, de haber entregado décadas de servicio para garantizar la seguridad de la provincia y hoy ser tratados “como perros, como basura”. La denuncia es clara: lo que hicieron es un robo, y el gobierno debe devolver lo que se llevó.

La indiferencia de Gustavo Melella y la cúpula policial frente al drama de 540 retirados y sus familias es un retrato brutal del abandono estatal. Mientras los afectados mueren en silencio, el poder político y policial se mantiene distante, sin respuestas ni soluciones. La bronca se convierte en símbolo de una injusticia que desnuda el verdadero rostro del poder en Tierra del Fuego.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar