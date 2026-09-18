Video: Melella se reunió con Santilli en Casa Rosada: soberanía, industria y presupuesto en el centro de la agenda

Buenos Aires. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, mantuvo un encuentro “cordial” con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, en la Casa Rosada. La reunión giró en torno a temas estratégicos para la provincia y el país, con especial énfasis en la defensa de la soberanía, la situación industrial y el futuro del presupuesto nacional.

Temas tratados

Base Naval Integrada y Antártida. Melella subrayó la importancia del polo logístico antártico y la necesidad de avanzar en la consolidación de la Base Naval Integrada.

Melella subrayó la importancia del polo logístico antártico y la necesidad de avanzar en la consolidación de la Base Naval Integrada. Soberanía y Malvinas. El gobernador reafirmó la defensa de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas y el Atlántico Sur, destacando la centralidad de Tierra del Fuego en esa política.

El gobernador reafirmó la defensa de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas y el Atlántico Sur, destacando la centralidad de Tierra del Fuego en esa política. Industria y empleo. Se expresó preocupación por la pérdida de puestos de trabajo en Río Grande, vinculada a la caída de la coparticipación y la recaudación.

Se expresó preocupación por la pérdida de puestos de trabajo en Río Grande, vinculada a la caída de la coparticipación y la recaudación. Puerto de Ushuaia e inversiones. Se planteó la necesidad de apoyo nacional para sostener inversiones estratégicas en el puerto y garantizar su funcionamiento.

Se planteó la necesidad de apoyo nacional para sostener inversiones estratégicas en el puerto y garantizar su funcionamiento. https://www.lalicuadoratdf.com.ar/wp-content/uploads/2026/09/WhatsApp-Video-2026-09-17-at-9.19.45-PM.mp4

Presupuesto 2027

Melella pidió acompañar el proyecto de presupuesto nacional, tanto desde el oficialismo como desde la oposición. Señaló que deben resguardarse derechos clave, como los de las personas con discapacidad y las universidades públicas, en un contexto de ajuste y tensiones políticas.

Reacciones en redes

La publicación del encuentro generó múltiples comentarios en redes sociales.

Algunos usuarios acusaron al gobernador de alinearse con el presidente Javier Milei.

Otros reclamaron por la situación económica y social en la provincia, cuestionando la falta de independencia política.

Se repitieron críticas sobre incoherencias en la gestión y la ausencia de respuestas concretas frente a la crisis.

En síntesis: la reunión buscó mostrar cooperación institucional y defensa de temas estratégicos, pero la recepción pública fue mayormente crítica, con énfasis en la crisis económica y las tensiones políticas que atraviesan tanto la provincia como el país.

Fuente: La Licuadora.