MELELLA REITERÓ LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE TIERRA DEL FUEGO Y RESPALDÓ LA REACTIVACIÓN DEL PROYECTO DE LA BASE NAVAL INTEGRADA

Tierra del Fuego 12/09/2026.- El Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, recibió junto a la vicegobernadora Mónica Urquiza a los ministros de Defensa de la Nación, Carlos Presti, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, en el marco de la visita que los funcionarios nacionales realizan a Ushuaia tras el anuncio de la reactivación del proyecto de la Base Naval Integrada.

Durante el encuentro, desarrollado en Casa de Gobierno, el mandatario fueguino destacó la importancia estratégica de Tierra del Fuego, la Antártida, Malvinas y el Atlántico Sur, y valoró las decisiones anunciadas por el Gobierno nacional en materia de soberanía.

Luego de la reunión, Melella destacó la importancia que tiene para la provincia la reactivación del proyecto de la Base Naval Integrada y recordó que “hace 40 años se viene hablando de la Base Naval Integrada, del Polo Logístico Antártico y de la Base Petrel, que también veníamos empujando, incluso con el Gobierno nacional anterior”.

“Nos parece que Argentina tiene que tomar un posicionamiento firme en el Atlántico Sur”, sostuvo el Gobernador, y remarcó que “nuestra provincia tiene un lugar geopolítico estratégico único que el mundo mira. Si uno ve cómo avanza Chile, cómo avanza Gran Bretaña, con todo respeto, la Argentina no se puede quedar atrás”.

En ese sentido, Melella afirmó que, “más allá de que uno tenga diferencias políticas e ideológicas en algunas cuestiones, en este proyecto estamos totalmente de acuerdo y hay que hacerlo”.

“Este es el lugar de Malvinas, este es el lugar del Atlántico Sur, este es el lugar de la Argentina que tiene sus privilegios en lo geopolítico y hay que acompañar que firmeza, que es lo que venimos reclamando”, sostuvo.

Respecto de los anuncios realizados días atrás por el Gobierno nacional en materia de soberanía sobre las Islas Malvinas, el mandatario fueguino insistió que “es lo que veníamos pidiendo, que se reconozca el lugar geopolítico que tiene Tierra del Fuego, que se reconozca la importancia que tienen Malvinas y el Atlántico Sur”.

En ese sentido, consideró que se trata de “decisiones concretas” y de “herramientas muy importantes para la defensa de la soberanía”.

“Uno puede coincidir o no en muchas cosas, pero esto es importante. Si hay que salir a criticar en cosas que no corresponden, lo hago. En esto, la verdad es que coincidimos en que hay que hacerlo”, subrayó el Gobernador.