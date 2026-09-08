MÁS DE 950 JOVENES ELIGIERON LA EXPO ACADÉMICA PARA CONOCER LAS OFERTAS EDUCATIVAS Y DE OFICIOS EN RÍO GRANDE

Rio Grande 08/09/2026.- Con la llegada del Mes de las Juventudes, el Municipio presentó a las y los jóvenes las distintas propuestas que se desarrollan en la ciudad de la mano de instituciones educativas y de formación de oficios.

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, la Dirección de Juventudes y la Subsecretaría de Educación, llevó adelante una nueva edición de la Expo Académica “En Carrera a mi Proyecto”, destinada a estudiantes de los últimos años del nivel secundario.

Las y los jóvenes se acercaron para conocer las propuestas, recibiendo folletería y orientación académica acerca del contenido y la formación en las áreas profesionales de las que estaban interesados.

Asimismo, se desarrolló un ciclo de charlas con profesionales y referentes de distintas instituciones, quienes compartieron sus conocimientos, experiencias y recorridos formativos y laborales, acercando a las juventudes herramientas para pensar su futuro.

Estuvieron presentes estudiantes del Colegio “Trejo Noel” de la ciudad de Tolhuin. Su participación fue posible gracias al trabajo conjunto entre ambos Municipios en pos del desarrollo de las juventudes de la provincia.

Acompañaron esta nueva edición el Bachillerato Popular, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Centro Politécnico “Malvinas Argentinas”, IURP, UCES, CENT N.º 35, Instituto Superior del Profesorado Río Grande, ISES, Armada Argentina y Escuela de Policía, entre otras instituciones.

La Expo Académica “En Carrera a mi Proyecto” es parte de las políticas públicas que implementa el Municipio de Río Grande bajo la premisa de que las juventudes son los protagonistas del presente y futuro de la ciudad.