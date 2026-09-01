Más de 1,2 millones de argentinos se quedaron sin prepaga u obra social: Rio Grande /Ushuaia las de menor cobertura medica, 47,1%.

Argentina 01/09/2026.- Un informe del Instituto Argentina Grande revela un fuerte derrumbe de la cobertura privada en Argentina: 1.246.285 personas dejaron obra social, prepaga o mutual desde fines de 2023. El alza de cuotas y la pérdida de empleo formal empujan a más pacientes al sistema público.

El acceso a la salud privada sufrió un fuerte retroceso en los últimos dos años. Entre fines de 2023 y el primer trimestre de 2026, 1.246.285 personas dejaron de contar con una prepaga, obra social o mutual y pasaron a depender exclusivamente de hospitales y centros de atención públicos.

Los datos surgen de un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado sobre estadísticas del INDEC. El estudio vincula el fenómeno principalmente con dos factores: el fuerte aumento de las cuotas de las prepagas y la pérdida de puestos de trabajo formales, que en muchos casos también implica quedarse sin cobertura para el trabajador y su grupo familiar.

Por qué creció la dependencia del sistema público

La caída en la cobertura médica privada se produjo entre el cuarto trimestre de 2023 y el primero de 2026 y alcanzó a todas las regiones del país. Para el IAG, el traslado de pacientes está aumentando la demanda sobre el sistema público de salud, que incorporó población en hospitales y centros de atención estatales en todo el territorio.

El informe destaca dos números detrás del deterioro: entre noviembre de 2023 y julio de 2026, las cuotas de las empresas de medicina prepaga acumularon una suba del 475%, frente a una Inflación del 329%. En paralelo, desde el comienzo de la gestión de Javier Milei se perdieron, según el reporte, 241.746 puestos de trabajo.

El Gran Buenos Aires concentra el mayor impacto

El principal impacto en términos de cantidad de personas se registró en el Gran Buenos Aires (GBA), donde la población sin cobertura privada creció 21,4%. En el Área Metropolitana, la proporción de habitantes que depende exclusivamente de la salud pública pasó del 30,8% al 35,9%, con 904.131 personas adicionales.

Los principales cambios regionales fueron:

Noreste: 46,3% depende exclusivamente del sistema público.

46,3% depende exclusivamente del sistema público. Noroeste: la proporción llegó al 39,6%.

la proporción llegó al 39,6%. Cuyo: aumentó del 34,3% al 38%.

aumentó del 34,3% al 38%. Región Pampeana: pasó del 30,2% al 32%.

pasó del 30,2% al 32%. Patagonia: subió del 21,5% al 23,4%.

El norte argentino, con la mayor dependencia de la salud pública

El Noreste aparece como la región con menor cobertura privada: el 46,3% de sus habitantes depende únicamente del hospital público, frente al 44,3% registrado a fines de 2023. En términos absolutos, se incorporaron 40.716 personas.

Cuyo sumó 82.708 personas al sistema público; la Patagonia, otras 29.022; la región Pampeana incorporó 146.481 y el Noroeste agregó 43.227. De esta manera, todas las regiones relevadas registraron un aumento de la población sin obra social, mutual o prepaga.

Las ciudades donde más creció la población sin cobertura

Al analizar los principales aglomerados urbanos, Ushuaia-Río Grande encabeza el ranking nacional: la cantidad de personas sin cobertura médica privada aumentó 47,1%. Le siguen Viedma-Carmen de Patagones, con una suba del 40,1%, y el Gran Catamarca, con un incremento del 21,8%.

El fenómeno combina así dos movimientos simultáneos: menos personas con acceso a coberturas privadas y una mayor cantidad de pacientes que deben recurrir exclusivamente al sistema estatal para atenderse.

Más de 620.000 mujeres y 620.000 hombres perdieron cobertura

La pérdida de cobertura fue prácticamente pareja entre hombres y mujeres. 624.948 mujeres dejaron de tener obra social, prepaga o mutual, por lo que la población femenina dependiente exclusivamente del sistema público aumentó 13,35%, desde 4.682.237 hasta 5.307.185 personas.Entre los hombres, 621.337 perdieron su cobertura privada, un incremento del 13,09% en la población que depende exclusivamente de la atención estatal. El total pasó de 4.745.894 a 5.367.231 personas, completando así los más de 1,2 millones de argentinos que dejaron de contar con cobertura médica privada desde fines de 2023.

Fuente: El Economista