MÁS DE 10.000 PERSONAS DISFRUTARON DE LA GRAN FIESTA DE LAS COLECTIVIDADES EN USHUAIA

Ushuaia 07/09/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, en articulación con la Asociación de Colectividades Extranjeras de Ushuaia (ACEDU), llevó adelante en el Microestadio José “Cochocho” Vargas el cierre de la XXIV edición de la Fiesta de las Colectividades.

Más de 10.000 vecinos y vecinas participaron de las dos jornadas del tradicional festejo, que reunió a 21 colectividades con sus stands de comidas típicas y artesanías, además de espectáculos de música y danza que permitieron compartir las tradiciones y expresiones culturales de distintas comunidades que forman parte de la identidad de Ushuaia.

Durante la jornada final se realizó el tradicional certamen de Traje Típico, que contó con un jurado integrado por referentes culturales, autoridades municipales y representantes del Concejo Deliberante. El primer lugar fue para Constanza Durand, de la colectividad francesa, mientras que el segundo puesto correspondió a Carmen Cagliari, de la colectividad italiana.

Como parte de la celebración también se presentó el Ballet Tadeusz Kossak, proveniente de la provincia de Santa Fe, en representación de Polonia.

El secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra, destacó que “hemos tenido un gran acompañamiento de toda la comunidad durante este fin de semana, algo que demuestra lo arraigada que se encuentra esta fiesta en todas y todos los ushuaienses”.

En ese sentido, Ferreyra sostuvo que “es una celebración que nos permite reconocer a los inmigrantes que forjaron nuestra identidad y nuestra cultura, y que eligieron Ushuaia desde distintos rincones del mundo para construir aquí sus historias de vida”.

Por su parte, la presidenta de ACEDU, Ana María Manzur, agradeció “contar con el apoyo municipal para poder compartir junto a todos los vecinos esta XXIV edición de la Fiesta de las Colectividades”.

“Siempre nos llena el alma ver el ‘Cochocho’ lleno y a la gente conociendo más de la historia y la cultura de los países de nuestros ancestros”, expresó.