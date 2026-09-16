MAS CERCA DEL COLAPSO Los pedidos de crisis empresarial se aceleran en 2026: en siete meses igualan a todo 2025

Argentina 16/09/2026.-Un pedido de acceso a la información pública de Perfil al Ministerio de Capital Humano reveló que hasta el 31 de julio se abrieron 163 Procedimientos Preventivos de Crisis, casi los mismos que los 164 registrados en todo 2025. La tensión en la cadena de pagos, el cierre de empresas y el asedio a las pymes completan un escenario económico complejo.

Los Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) tomaron velocidad en 2026 y en apenas siete meses ya igualan la totalidad de los pedidos de 2025. Así lo confirmó el Gobierno a través de un pedido de acceso a la información pública cursado por PERFIL sobre la cantidad y el avance de este tipo de trámites, que suelen ser indicadores de crisis ya que se realizan en momentos de emergencia, con el objetivo de evitar despidos masivos e incluso el cierre de una empresa.

Los números muestran una aceleración: hasta el 31 de julio, el Ministerio de Capital Humano abrió 163 expedientes, una cifra que en poco más de un semestre casi equipara a los 164 registrados durante todo el año pasado y que supera por bastante a los 131 trámites contabilizados en 2024.

Los PPC, administrados por la Secretaría de Trabajo, buscan brindarle a una firma al límite de la quiebra inminente un margen de maniobra para aplicar suspensiones masivas o licuar el costo de las desvinculaciones, habilitando el pago de indemnizaciones reducidas. Según el detalle oficial, 24 ya derivaron en un acuerdo homologado, 42 continúan en trámite y 19 fueron cerrados o enviados a guarda temporal.

En total, en los dos años y medio del gobierno de La Libertad Avanza, los PPC suman 458. En 2024 la actividad económica cayó 1,7%, pero al año siguiente el PBI creció un 4,4%. Pese a ese rebote, 2025 y 2026 superan en cantidad de pedidos a 2017, cuando totalizaron 158, y están en camino a igualar a 2018, con 183 trámites. El pico fue en 2020, durante la pandemia, con 498.

A junio de 2026, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del INDEC marcó un salto interanual del 2,7%, traccionado por minería, pesca, agricultura y energía. Sin embargo, industria, comercio y construcción —los sectores de mayor aporte al PBI y de mano de obra intensiva— crecen a un ritmo mucho menor y registran caídas mensuales del orden del 5%.

El correlato de la aceleración de los PPC es que la crisis del sector productivo empezó a quedarse sin herramientas para sostener sus estructuras. Según Federico Filippini, economista jefe de Adcap Grupo Financiero, el año terminará con un crecimiento por debajo del 3% esperado. La Universidad de San Andrés aseguró que la caída del segundo trimestre de 2026 habría borrado el rebote del primero, tras marcar una baja del 0,89%.

Desde el cambio de gestión en noviembre de 2023, la economía local perdió 30.633 empresas, lo que representa la destrucción del 6% del total de la matriz de empleadores formales, según Fundar. Solo en mayo de 2026 cerraron 2.371 compañías, sumando 16 meses consecutivos de retroceso intermensual y 27 caídas interanuales seguidas.

Tensión financiera y cadena de pagos

Las firmas que siguen en pie mantienen alertas rojas y amarillas. La cadena de pagos es el principal eslabón en tensión: al menos un 47% de las compañías industriales tuvo problemas para afrontar alguna de sus obligaciones financieras y un 9,2%, la totalidad de sus pagos, según la Unión Industrial Argentina (UIA).

Además, la mora de las empresas en el sistema financiero se quintuplicó en menos de dos años, trepando del 0,7% en noviembre de 2024 al 3,7% en julio de 2026, indicó Equilibra. En términos absolutos, las personas jurídicas en cesación de pagos saltaron de 16.212 a casi 37.500, afectando al 13,4% del total de las firmas endeudadas.

El impacto es más fuerte en las pymes

Para los préstamos menores a $5 millones, rango que abarca al 60% de las pymes, la irregularidad alcanza el 9,3%. Por actividad, la construcción (7,7%) y el comercio (6,5%) lideran el ratio general de mora crediticia. Dentro de la manufactura, el sector de textiles y cuero acumula un nivel de morosidad que roza el 14,6%.

Impacto directo: cierres y despidos

Entre las últimas noticias que muestran la crisis, Fundar señaló que la textil Will Der cerró su planta en Las Flores y bloqueó el ingreso de 120 trabajadores en Pacheco. La multinacional Unilever avanzó con el cierre de su fábrica de vegetales deshidratados en Mendoza, con 60 operarios despedidos. En el canal supermercadista, la histórica cadena marplatense Toledo liquidó apenas un 40% de las nóminas salariales de julio.

Casos emblemáticos

Granja Tres Arroyos desvinculó a 250 operarios de su planta avícola, mientras que en San Juan la fabricante de galletitas Tía Maruca bajó la persiana definitivamente tras operar al 52% de su capacidad instalada. En el norte, Indumentaria Catamarca cerrará a fin de mes con apenas 20 personas de los 150 empleados que supo tener. Finalmente, la firma de electrodomésticos Peabody abandonará la producción local tras 16 años y fugará su producción a Paraguay, en el marco de un concurso preventivo con pasivos por $40.000 millones.

(InfoGEI)