Martin Pérez: «Sea Lion es una agresión a nuestra soberanía como la pesca ilegal es resultado de una ocupación colonial»

Rio Grande 03/09/2026.- El intendente de nuestra ciudad recibió a los abogados ambientalistas y centro de ex combatientes de la ciudad de La Plata, CECIM que presentaron una denuncia formal en el juzgado federal de nuestra ciudad a cargo de la Jueza Mariel Borruto, contra la explotación del yacimiento Sea Lion, a cargo de la la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, al respecto el jefe comunal sostuvo «Frenar el megaproyecto petrolero británico-israelí León Marino (Sea Lion), en la Cuenca Malvinas Norte, es un imperativo que tenemos todos los dirigentes de nuestra Patria».

El proyecto ilegal Sea Lion es una agresión a nuestra soberanía y un peligro ambiental para el Atlántico Sur. Como ya sucede con la pesca, la ocupación colonial depreda salvajemente nuestros recursos para financiar la militarización de la zona.

Esta acción judicial conjunta presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, es un paso concreto para visibilizar ante la comunidad internacional el accionar ilegal del Reino Unido. Frenar el megaproyecto petrolero británico-israelí León Marino (Sea Lion), en la Cuenca Malvinas Norte, es un imperativo que tenemos todos los dirigentes de nuestra Patria.

Desde Río Grande, Ciudad de la Soberanía, respaldamos esta acción y convocamos a que todas las ciudades del litoral patagónico sumen su respaldo y accionemos juntos para defender el Atlántico Sur.