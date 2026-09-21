María Meza: “La bronca también es esperanza y la esperanza es poder”

Rio Grande 21/09/2026.- En Río Grande, la “Marcha de la Bronca” se suma a la convocatoria nacional que expresa el hartazgo social frente al ajuste, la deuda y la precarización. María Meza, docente e integrante de la Izquierda Socialista, analiza el impacto del modelo libertario en Tierra del Fuego y reclama organización desde abajo para construir una alternativa política.

En breve comenzará la Marcha de la Bronca, convocada en diferentes puntos del país y también en la ciudad de Río Grande, en la intersección de San Martín y Belgrano. María Meza, referente de la Izquierda Socialista de Tierra del Fuego, explica el sentido de esta movilización que se gestó a nivel nacional y hoy se replica en cada provincia.

“Esta marcha viene a poner esta bronca que decíamos. Bronca también es esperanza, y la esperanza es poder, porque eso nos da la posibilidad de pensar futuros posibles frente a la crueldad que estamos viviendo con este gobierno nacional”, señala Meza.

La dirigente describe una bronca que nace de la imposibilidad de llegar a fin de mes, de vivir endeudados, sin vivienda ni proyección de futuro. “Los ejes son el trabajo, la vivienda, la salud y la educación. Que esta marcha sea un punto de inflexión donde gestemos también organización a futuro”, afirma.

“Mi ley no va más”

Meza sostiene que la movilización busca construir unidad entre los sectores populares y trabajadores:

“Muchos somos militantes de distintos espacios, pero la idea es esta conjunción de unidad, de que ya no damos más, de que Mi Ley no va más. Este proyecto de país es sin nosotros, y tenemos que entenderlo para gestar una alternativa política.”

La organización, dice, surge desde abajo: comedores, trabajadores ocupados, juventud precarizada. “Por ahí viene la cosa”, resume.

La deuda y el Fondo Monetario

Consultada sobre la deuda externa y el rol del ministro Caputo, Meza es contundente:

“Desde el Frente de Izquierda Unidad decimos que hay que parar de pagar esa deuda, desconocerla ya. ¿Dónde está el déficit cero y el dinero de la deuda? No se ven. Cada vez estamos peor. No hay una medida de este gobierno que haya beneficiado a una persona trabajadora, joven o mujer precarizada.”

Para Meza, el dinero “está afuera, se lo llevan ellos: el gobierno y sus aliados”. Y agrega:

“Son mentirosos, son estafadores. La justicia, como decía Galeano, es una serpiente que solo muerde a los descalzos.”

El ajuste y el recorte a discapacidad

La referente fueguina también cuestiona el Presupuesto 2027, que plantea recortes profundos en áreas sensibles:

“Es tremendo. A nivel nacional el recorte es enorme y en la provincia también hay un gran ajuste en educación. Vienen a tocar todo lo que atraviesa a los sectores trabajadores: salud pública, educación pública, discapacidad. Este modelo es sin nosotros, nos quieren esclavizados, pensando que no hay otra forma de vivir. Pero sí la hay, y tenemos que construirla entre todos y todas.”

Juventud sin futuro y éxodo fueguino

Como docente, Meza advierte sobre la desesperanza de los jóvenes:

“Las juventudes están sin trabajo, precarizadas. Quieren estudiar y no pueden porque necesitan sobrevivir. Se preguntan de qué van a vivir en esta isla. Ya hay familias que se están yendo. Tenemos derecho a seguir viviendo en Tierra del Fuego y debemos defender eso.”

Con tres hijos de 19, 21 y 24 años, Meza resume la preocupación de miles de familias:

“Ellos no tienen dónde vivir ni cómo independizarse. Si no hay trabajo, no hay futuro.”

“Que vivan con el sueldo de un maestro”

Ante el discurso oficial de la “reconversión laboral”, Meza responde con dureza:

“Que se reconviertan ellos, los que cobran 13 millones por mes. Que vivan con el sueldo de un maestro, de un jubilado, o con lo que gana la juventud precarizada por planes o contratos monotributistas. Nos hicieron creer que ese era el futuro, cuando eso es el pasado.”

Y concluye con una reflexión que resume el espíritu de la marcha: