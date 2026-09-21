Marcha de la Bronca: Milei y Melella: socios en la entrega, la crueldad y el empobrecimiento

Rio Grande 21/09/2026.- En Río Grande y en todo el país, la Marcha de la Bronca volvió a expresar el hartazgo social ante el ajuste, la represión y la entrega de soberanía. El documento leído por los organizadores denunció la destrucción de las políticas públicas, el avance del gobierno nacional sobre derechos conquistados y la complicidad de los poderes provinciales. En el documento tambien se menciono al Gobernador Gustavo Melella que recibió duras criticas, «Denunciamos la complicidad del gobernador Gustavo Melella con las políticas de entrega, crueldad y empobrecimiento que encabeza Milei. Lejos de defender los intereses de los fueguinos y fueguinas, Melella es un ejecutor dócil del Ejecutivo Nacional.”

Destrucción de las políticas públicas

El documento comenzó con una denuncia contundente:

“El gobierno niega la violencia de género, alienta los crímenes de odio, desmantela programas de asistencia y vuelve a atacar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito conquistado en las calles.”

Las organizadoras señalaron que el Ejecutivo “culpabiliza a las mujeres por la baja natalidad, posicionándolas como repositoras del sistema previsional”. Frente a esta ofensiva reaccionaria, anunciaron la participación en el próximo Encuentro Plurinacional en Córdoba para fortalecer el movimiento de mujeres y diversidades, “independiente de los gobiernos y unido a todas las luchas”.

“Las conquistas alcanzadas con la Marea Verde, Ni Una Menos y décadas de organización no se negocian ni se entregan”, afirmaron.

Violencia y despojo territorial

El texto también denunció el “terrorismo de Estado encubierto” que intenta desalojar comunidades originarias en Peñas Negras (Catamarca) y en las Lof Quintriqueo y Lof Melo (Neuquén).

“Repudiamos este asedio ilegal y violento a todas las comunidades originarias que luchan por sus vidas y territorios y defienden a la Mapu, la Pacha. La tierra no puede seguir repartida entre terratenientes, corporaciones y especuladores, mientras miles de familias no tienen dónde vivir o son expulsadas de sus territorios ancestrales.”

Solidaridad con Palestina

La declaración incluyó un fuerte pronunciamiento internacional:

“Tenemos bronca por la complicidad del gobierno nacional con el genocida Benjamín Netanyahu, quien tiene pedido de captura internacional emitido por la Corte Penal Interamericana.”

Los manifestantes repudiaron “el genocidio que el ente sionista de Israel lleva adelante contra el pueblo palestino con el respaldo político, militar y económico de Estados Unidos y las principales potencias imperialistas”. Exigieron la ruptura de relaciones políticas, diplomáticas, comerciales y militares con el Estado de Israel, y rechazaron “la instalación del consulado israelí en la provincia”.

“Basta de genocidio. Por una Palestina libre del río al mar.”

Hambre, cultura y memoria

El documento continuó con una enumeración de reclamos sociales:

“Nos quitan los alimentos a los comedores comunitarios y dan de baja programas sociales. Llaman libertad al privilegio de unos pocos y pretenden convertir en delito la protesta de quienes luchamos por nuestros derechos.”

También denunciaron la persecución a artistas y el vaciamiento cultural:

“Persiguen a los artistas, vacían la cultura y quieren silenciar toda voz crítica.”

A 50 años del golpe militar, reafirmaron:

“Son 30.000. Fue genocidio. Seguimos reclamando memoria, verdad y justicia.”

Responsabilidades políticas y complicidad provincial

El texto apuntó directamente al presidente y a los sectores que lo sostienen:

“Milei no llegó hasta acá solo. Avanzó gracias al apoyo de gobernadores y de los bloques políticos patronales que le garantizaron leyes, vetos, acuerdos y gobernabilidad.”

Se denunció que el Senado aprobó 67 pliegos judiciales enviados por el gobierno nacional, “jueces que seguirán impartiendo injusticia durante años al servicio del poder económico y del plan de saqueo”.

También se cuestionó a la CGT, por “negociar a espaldas de los trabajadores y entregar sus cuerpos a una reforma laboral esclavista”.

En el plano local, el documento fue categórico:

“Denunciamos la complicidad del gobernador Gustavo Melella con las políticas de entrega, crueldad y empobrecimiento que encabeza Milei. Lejos de defender los intereses de los fueguinos y fueguinas, Melella es un ejecutor dócil del Ejecutivo Nacional.”

Se enumeraron ejemplos: el desmantelamiento industrial, la precarización laboral, el apoyo a la base naval integrada con Estados Unidos, la tibieza ante el radar inglés en Tolhuin, y la firma con la petrolera británica Harbor Energy, asociada a la israelí Navitas.

También se mencionó la modificación de la Ley 1355 para habilitar salmoneras y la concesión de 30 hectáreas de espejo de agua a NIUSAM.

“Este listado, aunque no exhaustivo, muestra aquello por lo que debemos luchar, pero sobre todo aquello que nos une.”

Bronca organizada y esperanza colectiva

El cierre del documento llamó a transformar la bronca en fuerza colectiva:

“La unidad no puede ser solo una consigna. Tenemos que construirla en las calles, desde abajo y en solidaridad con cada conflicto.”

Recordaron la movilización del 6 de agosto, cuando la presión popular obligó al gobierno a retirar los capítulos que ampliaban la extranjerización de la tierra y modificaban la ley de manejo del fuego.

“Fue una conquista de vecinos, vecinas, pueblos, organizaciones ambientales, campesinas, sociales y políticas que enfrentamos juntas la entrega y la represión.”

Finalmente, el texto concluyó con un mensaje de esperanza:

“Nuestra bronca no es la indignación aislada. Es una bronca compartida y organizada que se vuelve encuentro, cuidado y lucha. Es una bronca que también es esperanza. Y la esperanza es poder.”