MAR DEL PLATA Cierre de los hoteles Antártida, Tierra del Fuego y la farmacia sindical, deja 177 personas en la calle

Fuersas armadas 23/09/2026.- La obra social de las Fuerzas Armadas comunicó que el 30 de septiembre cesará la actividad financiera en los hoteles y centros recreativos radicados en Mar del Plata. Desde ATE advierten que la medida puede derivar en el cierre definitivo de los establecimientos y reclaman garantizar la continuidad laboral de todo el personal.

La preocupación crece en Mar del Plata por el futuro de 177 trabajadores vinculados a los hoteles Antártida y Tierra del Fuego y a la farmacia de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), después de que se comunicara el cese de la actividad financiera de los establecimientos hoteleros a partir del 30 de septiembre.

Según reporta El Retrato, desde ATE sostienen que la decisión podría terminar en el cierre definitivo de los establecimientos y exigen que se garantice la continuidad laboral de todo el personal.

También explicaron que los administradores de los hoteles recibieron una comunicación de las autoridades de la obra social en la que se establece que el 30 de septiembre cesará toda actividad financiera en los hoteles y centros recreativos del organismo, lo que en la práctica implica la interrupción de la actividad comercial.

155 trabajadores en los hoteles

Según el gremio, son 155 los trabajadores que hoy cumplen tareas en los hoteles Antártida y Tierra del Fuego, mientras que otros 22 empleados pertenecen a la farmacia propia de la obra social.

Trabajadores con larga trayectoria

La medida genera especial preocupación porque muchos de los trabajadores hoteleros acumulan una extensa trayectoria en los establecimientos. “Estamos hablando de compañeros que tienen 40 años de trabajo, hay a veces que entran a trabajar muy jóvenes, y tienen 40 años, 30 y pico de años de cumplir funciones dentro del hotel”, remarcó Lencina.

Temporada de verano

La incertidumbre también alcanza a la temporada de verano, ya que los hoteles cerrarían sus puertas el 1 de octubre y, de mantenerse la decisión, no funcionarían durante el próximo verano, lo que afectaría no solo a los trabajadores sino también a la actividad turística y de servicios que estos establecimientos generan en Mar del Plata.

(InfoGEI)