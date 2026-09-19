“Mapeando Ushuaia”: Vanina Ojeda impulsa una agenda de identidad, memoria y protagonismo juvenil

Ushuaia 19/09/2026.- El programa de toponimia recupera la historia detrás de los nombres de Ushuaia y suma a las juventudes como protagonistas de una propuesta que combina investigación, comunicación y participación comunitaria.

Hay una ciudad que se puede recorrer mirando sus calles, sus barrios, sus montañas y sus senderos. Y hay otra que aparece cuando uno se pregunta por qué esos lugares tienen esos nombres, qué historias guardan y qué memorias permanecen detrás de cada uno de ellos.

Desde esa mirada, la concejala Vanina Ojeda impulsa “Mapeando Ushuaia”, una propuesta que busca recuperar y poner en valor la toponimia, la historia y el patrimonio cultural de la ciudad, pero que también propone algo más: que las nuevas generaciones sean protagonistas de la manera en que esa historia se cuenta.

El programa encuentra en Instagram y TikTok dos herramientas centrales para acercar esos contenidos a públicos que no necesariamente buscan información histórica, pero que sí forman parte cotidiana del territorio que esas historias cuentan.

A través de contenidos breves, accesibles y dinámicos, “Mapeando Ushuaia” recorre el origen de nombres de calles, barrios, montañas, bahías, senderos y otros espacios significativos de la ciudad.

Jóvenes que investigan y cuentan su propia ciudad

Uno de los aspectos distintivos de la propuesta es el protagonismo de jóvenes de Ushuaia, que participan en la investigación, elaboración de contenidos, comunicación digital e intercambio con la comunidad.

La iniciativa busca que las juventudes no sean solamente destinatarias de la información, sino parte activa de la construcción y transmisión de conocimiento sobre la ciudad que habitan.

“Las juventudes tienen mucho para decir sobre la ciudad que habitan y sobre la Ushuaia que quieren construir. Cuando las y los jóvenes se apropian de la historia local, la convierten en una herramienta de identidad, participación y futuro”, sostuvo Ojeda.

La apuesta también implica encontrar nuevas formas de contar la historia. Las redes sociales se convierten así en una puerta de entrada para acercar el patrimonio y la memoria local a nuevas generaciones.

La comunidad también tiene algo para contar

“Mapeando Ushuaia” no se construye únicamente desde la investigación. La propia comunidad se convirtió en una fuente de historias.

Comentarios, mensajes y sugerencias permiten que vecinos y vecinas acerquen preguntas sobre el origen de determinados nombres, propongan temas para investigar y compartan fotografías, documentos y recuerdos familiares.

Ese intercambio transforma al programa en algo más que un espacio de difusión.

La comunidad pregunta, aporta, corrige, recuerda y suma información. De esta manera, el conocimiento sobre Ushuaia comienza a construirse también desde las experiencias de quienes viven diariamente en la ciudad.

Los nombres también cuentan quiénes somos

Detrás de cada nombre del territorio existe una historia.

La toponimia permite recuperar procesos históricos, personajes, acontecimientos, identidades y relatos que forman parte de la construcción de Ushuaia. También permite visibilizar la memoria y la presencia de los pueblos originarios de Tierra del Fuego.

Para Ojeda, conocer esas historias es una manera de fortalecer el sentido de pertenencia y contribuir al cuidado del patrimonio cultural.

En esa perspectiva, “Mapeando Ushuaia” se integra a una agenda más amplia vinculada con la identidad fueguina, la memoria colectiva, la cultura y la participación ciudadana.

Una ciudad que también se aprende caminándola

La propuesta parte de una idea sencilla: para conocer una ciudad no alcanza con saber dónde están sus lugares. También es necesario conocer por qué se llaman como se llaman y qué historias contienen.

Por eso, “Mapeando Ushuaia” propone transformar algo tan cotidiano como recorrer una calle o pasar frente a una montaña en una oportunidad para hacerse preguntas.

¿Quién eligió ese nombre? ¿Qué historia hay detrás? ¿Qué comunidad lo recuerda? ¿Qué significa hoy para quienes viven allí?

En ese recorrido, las redes sociales funcionan como una herramienta para acercar la historia a la vida cotidiana y, al mismo tiempo, generar conversación.

La iniciativa consolida así una línea de trabajo de Vanina Ojeda que busca vincular identidad, territorio, memoria, juventudes y participación, con una comunicación que no solamente informa, sino que invita a la comunidad a involucrarse.

Porque Ushuaia no está solamente en sus mapas.

También está en los nombres que recorremos todos los días, en las historias que todavía permanecen y en las nuevas generaciones que empiezan a preguntarse qué ciudad recibieron y qué ciudad quieren construir.