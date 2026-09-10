Malvinas: Aramburú denuncia la entrega soberana y alerta sobre un “cambio de bandera” en Tierra del Fuego

Rio Grande 10/09/2026.- Por Armando Cabral El juez electoral e integrante de la Dirección Malvinas de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Isidoro Aramburú, cuestionó duramente la política del gobierno nacional respecto de la soberanía en el Atlántico Sur. En diálogo con Resumen Económico, advirtió que los discursos oficiales chocan con los hechos concretos y que la Argentina se encuentra “entregada de pechito” frente a las ambiciones británicas, chilenas y estadounidenses.

Críticas al discurso presidencial

Aramburú recordó que el presidente Javier Milei había defendido la “autodeterminación de los kelpers”, algo que la ONU rechaza por no tratarse de un pueblo autóctono. “Se da de patadas con la política anterior, que fue de entrega absoluta de los resortes soberanos de la Nación”, señaló.

Para el magistrado, las palabras sobre soberanía pronunciadas en cadena nacional contrastan con hechos como el acuerdo logístico entre Chile y Malvinas, que abarata costos a la “super fortaleza británica” instalada en las islas.

Aislamiento regional y alianzas equivocadas

El entrevistado subrayó que Argentina debería impulsar una alianza estratégica de defensa con países sudamericanos, bloqueando la logística británica en Malvinas. Sin embargo, denunció que el gobierno actual ha roto vínculos con México y Brasil, quedando aislado en la región.

“Estados Unidos siempre fue enemigo de la patria argentina. Creer que nos va a ayudar en la reclamación de soberanía es extraviado”, afirmó, al tiempo que advirtió que Washington respaldará a su aliado histórico: Gran Bretaña.

Riesgo de “Estado Libre Asociado”

Aramburú alertó sobre un proyecto británico de “desprovincialización” de Tierra del Fuego, con la intención de instalar un Estado Libre Asociado bajo el argumento de la autodeterminación de los kelpers. “Vamos en un futuro no muy lejano al cambio de bandera”, advirtió, señalando que detrás están los recursos estratégicos: pesca, petróleo, hidrocarburos y la proyección antártica.

Bases extranjeras y humillación local

El juez electoral cuestionó la instalación de una base integrada con Estados Unidos en Ushuaia, impulsada por el gobierno nacional. También denunció que se permitió el atraque de un buque petrolero británico en el puerto fueguino, lo que calificó como “una humillación al pueblo argentino”.

Aramburú llamó a construir un gobierno patriótico de unidad nacional que recupere las Fuerzas Armadas y defienda los recursos estratégicos del Atlántico Sur. “Necesitamos restaurar la patria justa, alegre y soberana”, concluyó.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar