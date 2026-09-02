Luis Schreiber “El gobierno nacional quiere culpar a los almaceneros de la deuda de los argentinos”

Río Grande, septiembre 2026. El secretario del Centro de Almaceneros de Río Grande, ,Luis Schreiber rechazó con dureza las declaraciones del presidente que responsabilizan a los pequeños comercios por el endeudamiento de las familias argentinas. “Quieren instalar que nosotros somos los culpables de que la gente esté endeudada, cuando en realidad lo que pasa es que subieron los alquileres, la luz, el gas, las expensas y todo menos el sueldo”, afirmó.

Schreiber explicó que el crédito que otorgan los almacenes es “el más fácil y el más humano”, porque se basa en la confianza y en la cercanía con los vecinos. “Nosotros nos arriesgamos a que no nos paguen, no entran los bancos ni las financieras. Es la libreta del almacenero, que hoy cada vez es más corta porque las espaldas de los comercios son cada vez más chicas”, señaló.

Endeudamiento y usura

El dirigente denunció que el verdadero problema está en los intereses que cobran bancos y plataformas digitales: “Hoy te dicen que la inflación es del 2% o 3% mensual, pero te cobran 80% de interés. Mercado Pago llegó a cobrar 800%. Eso es usura pura”.

Según Schreiber, las deudas más extendidas son pequeñas pero impagables: “Los chicos que hacen delivery se endeudan para reparar su bicicleta, otros para mantener su moto o su auto. Son deudas de 600 mil pesos que con esos intereses se vuelven eternas”.

Crisis social

La situación en Río Grande es crítica: un informe reciente reveló que el 47% de la población de Tierra del Fuego no tiene obra social. Shriber contó que él mismo dejó de pagar la suya: “Me costaba 500 mil pesos por mes solo para mí. Es imposible sostenerlo. Hoy la gente va a la farmacia y no puede llevar medicamentos porque el más barato cuesta 50 mil pesos”.

Conclusión

“El gobierno nacional busca echarle la culpa a cualquiera menos hacerse cargo de la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y la falta de aumentos salariales. Los almaceneros no somos responsables de la deuda de los argentinos, somos los que todavía sostenemos a las familias cuando no tienen para comer”, sentenció Shriber.

Fuente: Resumen Económico, Radio Provincia