“Los conejos no se van del CADIC: fallo insólito del juez Calvete”

Contexto del caso
- Los conejos de Castilla fueron introducidos en la isla y rápidamente se expandieron, generando daños en suelos y ecosistemas.
- Autoridades provinciales y científicos del CADIC los calificaron como plaga, recomendando su control.
- La causa judicial, iniciada en 2020, buscaba definir medidas de erradicación.
- El fallo de Calvete, en cambio, se centró en reconocerlos como “seres sintientes”, abriendo un debate jurídico y ético.
Polémica
- Relevancia cuestionada: mientras la provincia enfrenta crisis económicas y ambientales, el juez dedica recursos a un caso menor.
- Antecedentes de incompetencia: Calvete se había excusado en expedientes clave como la intervención del puerto y conflictos energéticos.
- Impacto político: el fallo es visto como un gesto simbólico más que una solución práctica, generando críticas en sectores productivos y políticos.
En conclusión: el fallo de Calvete sobre los conejos de Castilla expone la desconexión entre la agenda judicial y las urgencias reales de Tierra del Fuego. En un contexto de déficit fiscal y crisis industrial, la Justicia se ocupa de un caso que, más allá de lo simbólico, deja intacto el problema de fondo: la gestión de especies invasoras y el rol institucional en temas estratégicos.
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