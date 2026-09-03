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“Los conejos no se van del CADIC: fallo insólito del juez Calvete”

Por Armando Cabral

Tierra del Fuego 03/09/2026.- Ushuaia, septiembre 2026. El juez federal Federico Calvete, con asiento en Ushuaia, sorprendió al declarar a los conejos de Castilla como “animales sintientes” en una causa que llevaba seis años en trámite. La decisión generó polémica porque, mientras la fauna exótica había sido catalogada como plaga en Tierra del Fuego, el magistrado eligió pronunciarse en un expediente considerado irrelevante, tras haberse declarado incompetente en causas de alto impacto como la intervención del puerto de Ushuaia.

Contexto del caso
  • Los conejos de Castilla fueron introducidos en la isla y rápidamente se expandieron, generando daños en suelos y ecosistemas.
  • Autoridades provinciales y científicos del CADIC los calificaron como plaga, recomendando su control.
  • La causa judicial, iniciada en 2020, buscaba definir medidas de erradicación.
  • El fallo de Calvete, en cambio, se centró en reconocerlos como “seres sintientes”, abriendo un debate jurídico y ético.
Polémica
  • Relevancia cuestionada: mientras la provincia enfrenta crisis económicas y ambientales, el juez dedica recursos a un caso menor.
  • Antecedentes de incompetencia: Calvete se había excusado en expedientes clave como la intervención del puerto y conflictos energéticos.
  • Impacto político: el fallo es visto como un gesto simbólico más que una solución práctica, generando críticas en sectores productivos y políticos.

En conclusión: el fallo de Calvete sobre los conejos de Castilla expone la desconexión entre la agenda judicial y las urgencias reales de Tierra del Fuego. En un contexto de déficit fiscal y crisis industrial, la Justicia se ocupa de un caso que, más allá de lo simbólico, deja intacto el problema de fondo: la gestión de especies invasoras y el rol institucional en temas estratégicos.

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