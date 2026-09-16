Lo habíamos adelantado: la Justicia Federal avanza contra la explotación petrolera en Malvinas

Rio Grande 10/09/2026.- Por Armando Cabral El Secretario del Juzgado Federal de Río Grande, Dr. Juan Vicente, confirmó que la jueza federal Mariel Borruto se declaró competente en la denuncia presentada por abogados ambientalistas y el CECIM La Plata contra la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Al mismo tiempo, advirtió que el nuevo Régimen Penal Juvenil resulta imposible de aplicar en Tierra del Fuego por la falta de infraestructura y condiciones mínimas en el sistema penitenciario provincial.

Competencia federal en la causa ambiental por Malvinas

La denuncia busca frenar la explotación petrolera en las islas, señalando los riesgos ambientales y la violación de la soberanía argentina. Vicente explicó que la jueza Borruto, tras la vista de la fiscalía, aceptó la competencia y pidió a los demandantes completar requisitos formales:

Declaración jurada de no haber iniciado la demanda en otros juzgados.

Traducción al castellano de documentación en inglés.

Registro en procesos colectivos.

La magistrada otorgó cinco días para completar la presentación y luego resolverá sobre las medidas cautelares solicitadas. Además, se dio intervención a la Provincia de Tierra del Fuego para que evalúe si se constituye como parte en el proceso, dado que se trata de recursos naturales de su jurisdicción. “Sería muy importante que la provincia apoye esta demanda para darle más peso y capacidad de apelación”, señaló Vicente.

Régimen Penal Juvenil: sin condiciones en Tierra del Fuego

El segundo tema abordado fue la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil en Buenos Aires, dictada por un juzgado de Lomas de Zamora mediante un habeas corpus colectivo, al considerar que la provincia no tenía infraestructura para alojar adolescentes de 14 a 16 años.

Consultado sobre Tierra del Fuego, Vicente fue categórico:

“En la provincia no existe Servicio Penitenciario Federal. Los adolescentes deberían estar alojados en lugares distintos de los mayores, pero desconozco si la provincia cuenta con esos espacios. Hasta que no se construya o disponga de un alojamiento adecuado, el sistema no se puede aplicar”.

La situación se agrava por las denuncias de la Comisión contra la Tortura y los Malos Tratos de la Legislatura provincial, que advierten sobre hacinamiento, falta de personal y condiciones críticas en el sistema carcelario.

La entrevista con el Dr. Vicente deja en evidencia dos realidades:

En el plano internacional, la Justicia Federal de Río Grande asume un rol clave en la defensa de la soberanía y el ambiente frente a la explotación petrolera en Malvinas.

En el plano interno, Tierra del Fuego carece de infraestructura mínima para aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil, lo que convierte la norma en inaplicable y riesgosa.

Dos frentes distintos, pero unidos por un mismo denominador: la fragilidad institucional y la necesidad urgente de políticas soberanas y de justicia real.

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Fuente: resumen Económico, Radio Provincia.