Lino Adillón representará a Tierra del Fuego en el Campeonato Mundial de Carnes

Rio Grande 10/09/2026.-Por Armando Cabral El reconocido cocinero y fundador del restaurante Volver de Ushuaia, Lino Adillón, fue seleccionado para participar como sede del Campeonato Mundial de Carnes, un evento internacional que reúne a los mejores exponentes de la gastronomía especializada en carne.

Competencia global en Ushuaia

El certamen, que se realiza por segundo año consecutivo en Argentina, tendrá su evento central en La Rural de Buenos Aires, pero este año se abrió a distintas provincias con restaurantes emblemáticos. En Ushuaia, Volver será sede oficial, recibiendo cortes de carne codificados para ser evaluados por jurados locales.

Los países participantes incluyen Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, México, Estados Unidos, España y Reino Unido. Los cortes a evaluar serán ojo de bife y bife angosto (conocido en Europa como lomo bajo y lomo alto).

Tradición y técnica

Adillón explicó que la preparación se hará siguiendo instrucciones específicas, en brasas y con temperaturas diferenciadas para cada corte. “No se trata solo de que la carne sea rica, sino de entenderla, como sucede con el vino. Hoy incluso existe la carrera de sommelier de carne”, destacó.

El jurado estará compuesto por 10 personas el viernes y 10 el sábado, quienes evaluarán los cortes mediante una aplicación que guía el proceso de degustación.

🇦🇷 Tierra del Fuego en la élite gastronómica

De los 25 restaurantes seleccionados en todo el país, solo dos representan a la Patagonia: uno en El Calafate y Volver en *Ushuaia. Entre los participantes también figuran espacios de renombre como Elena del Four Seasons en Buenos Aires.

“Para nosotros es una satisfacción y un orgullo que nos hayan elegido. Es un reconocimiento al trabajo y al camino de aprendizaje constante en el manejo de la carne y la brasa”, afirmó Adillón.

La participación de Volver en este campeonato internacional coloca a Tierra del Fuego en el mapa mundial de la gastronomía cárnica, mostrando que la cocina fueguina puede competir al más alto nivel y ser parte de las nuevas tendencias globales en producción, maduración y exportación de carne.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar