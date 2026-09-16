Video: Libertad de expresión en jaque: el Senado debate el Estatuto del Periodista mientras el gobierno restringe la prensa

Argentina 16/09/2026.- La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado recibió a representantes de FOPEA para discutir la actualización del Estatuto del Periodista Profesional. El encuentro buscó aportar elementos técnicos y jurídicos para mejorar las condiciones laborales y garantizar estándares en la profesión. Que pasa en provincias como Tierra del Fuego, donde se replican acciones del gobierno nacional, como la selección de periodistas, o medios para difundir información que es publica, violando sistemáticamente la Ley Nocional de Acceso a la información Publica, la inexistencia de conferencias de prensa, la complicidad de quienes hacen silencio ante estas actitudes y la aparición de acuerdos de confidencialidad para ocultar aun mas la información publica,

El debate se da en un contexto de violación sistemática de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, tanto por parte del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales. La norma, que obliga a los funcionarios a transparentar su gestión y brindar datos a la ciudadanía, se incumple de manera constante: se seleccionan medios afines, se niega información a los críticos y se restringen los canales de comunicación institucional.

Limitaciones impuestas desde el poder

Selección de medios: el gobierno nacional privilegia a portales afines y margina a los independientes.

el gobierno nacional privilegia a portales afines y margina a los independientes. Falta de conferencias de prensa: el presidente no ofrece instancias de diálogo abierto con la prensa, limitando el acceso a la información pública.

el presidente no ofrece instancias de diálogo abierto con la prensa, limitando el acceso a la información pública. Ataques verbales: los periodistas son descalificados en discursos oficiales, lo que genera un clima hostil y de autocensura.

los periodistas son descalificados en discursos oficiales, lo que genera un clima hostil y de autocensura. Gobierno nacional: Selección arbitraria de medios, privilegiando a los oficialistas. Ausencia de conferencias de prensa, lo que impide el acceso directo de los periodistas a la información. Ataques verbales del presidente contra periodistas críticos, generando un clima de hostilidad y autocensura.

Gobiernos provinciales: En Tierra del Fuego , el gobernador no convoca a una conferencia de prensa desde hace cuatro años , consolidando un esquema de silencio institucional. Se niega información sobre actos oficiales, gastos y decisiones de gobierno, vulnerando el derecho ciudadano a conocer cómo se administra el Estado.

Una situación más grave en el interior

La crisis se profundiza fuera de la Capital. En provincias como Tierra del Fuego, el gobernador no convoca a una conferencia de prensa desde hace cuatro años, consolidando un esquema de opacidad y silencio institucional. Los medios locales denuncian presiones, recortes de pauta y censura indirecta, lo que agrava la precariedad laboral de los trabajadores de prensa y limita el derecho ciudadano a estar informado.

La falta de acceso a la información pública se agrava en las provincias, donde los medios locales enfrentan presiones directas: recortes de pauta, censura indirecta y marginación en actos oficiales. Las negativas a dar explicaciones sobre la gestion publica y la seleccion de periodistas en realmente vergonzosa.

El debate legislativo sobre el Estatuto del Periodista aparece como una oportunidad para reconocer y enfrentar la precarización laboral y las amenazas a la libertad de expresión. Pero mientras tanto, la realidad muestra un escenario preocupante: