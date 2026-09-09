LEGISLATURA: El Parlamento fueguino convoca al sector productivo para debatir proyectos sobre financiamiento social

Ushuaia 09/09/2026.- La Comisión de Educación Nº 4 mantendrá un encuentro -mañana miércoles desde las 13 h- para abordar iniciativas vinculadas al fortalecimiento financiero de los sistemas provinciales de salud y de educación. El legislador Luciano Selzer (LLA) dispuso asimismo convocar al sector empresarial de la provincia para analizar las propuestas del Poder Ejecutivo e interbloque.

El orden del día quedó definido del siguiente modo.

En este sentido, y para el abordaje de los primeros dos asuntos, la presidencia de la Comisión invitó a varios actores y referentes del sector económico y productivo de Tierra del Fuego para que emitan opinión. La convocatoria a las cámaras se debe al impacto económico y tributario de ambos proyectos. Las dos iniciativas plantean modificaciones a la estructura de impuestos provinciales para fondear la educación y la salud.

El primero de los asuntos busca destinar, durante cinco años, el 13% del Producto Bruto Geográfico (PBG) a los sistemas educativos y sanitarios. El proyecto del Ejecutivo autoriza a tomar recursos de diversas fuentes, entre ellas, hasta un 12,5 % proveniente de incrementos en alícuotas o afectaciones específicas sobre «actividades productivas o económicas estratégicas de la Provincia».

El proyecto de Ley interbloque espera crear el Fondo de Financiamiento Educativo (FFE). Para ello modifica la Ley provincial Nº 907 de Financiamiento de Servicios Sociales y destina el 60 % de su recaudación exclusiva a educación. Ese fondo se nutrirá, de aprobarse la norma, mediante una alícuota adicional al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a actividades económicas y da lugar a un fondo de Financiamiento Pedagógico, integrado directamente con la recaudación de Ingresos Brutos de sectores comerciales específicos.