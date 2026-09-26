La venta de combustibles cayó por séptimo mes consecutivo: solo cuatro provincias lograron crecer

Argentina 26/09/2026.- En agosto se vendió 2,19 por ciento menos que un año atrás. Neuquén encabezó las subas, mientras que Santa Cruz, Tierra del Fuego y Mendoza registraron las mayores caídas.

La venta de combustibles al público volvió a caer en agosto, aunque el resultado no fue igual en todo el país. Se comercializaron 1.389.254 m³, frente a los 1.420.350 m³ del mismo mes de 2025. La diferencia representa una baja interanual del 2,19 por ciento y completa siete meses consecutivos de retroceso.

La caída fue menos pronunciada que la de julio, cuando había alcanzado el 5,53 por ciento. Además, frente al mes anterior las ventas crecieron 0,57 por ciento, en una comparación entre períodos de igual duración. Son señales de cierta mejora, pero todavía insuficientes para recuperar el volumen del año pasado.

El mapa provincial muestra diferencias más marcadas que el promedio nacional: 20 de las 24 jurisdicciones vendieron menos combustibles que en agosto de 2025 y apenas cuatro consiguieron crecer. La mayor suba porcentual correspondió a Neuquén, que pasó de 34.858 a 38.474 m³. El incremento fue del 10,37 por ciento, muy por encima del resto del país.

Córdoba también se destacó, aunque por otro motivo. Con 156.184 m³ vendidos, sumó 5.058 m³ respecto de un año atrás: fue la provincia que más volumen ganó en términos absolutos. Su crecimiento del 3,35 por ciento le permitió sostener el segundo puesto del mercado nacional, detrás de Buenos Aires. Las otras dos jurisdicciones con resultados positivos fueron La Pampa, con una suba del 3,09 por ciento y 28.076 m³ comercializados, y San Luis, que creció 2,26 por ciento hasta los 17.566 m³.

En el extremo opuesto apareció Santa Cruz. Allí las ventas bajaron 12,91 por ciento, de 16.424 a 14.304 m³. Tierra del Fuego registró una caída del 10,74 por ciento, mientras que Mendoza retrocedió 9,76 por ciento. En este último caso, el impacto sobre el volumen fue especialmente fuerte: se vendieron 7.143 m³ menos que en agosto del año pasado, la mayor pérdida absoluta entre las provincias.

También tuvieron bajas superiores al 6 por ciento Corrientes (-9,51 por ciento), Chubut (-7,90 por ciento), Jujuy (-7,45 por ciento) y Entre Ríos (-6,73 por ciento). Para las estaciones de esas zonas, el dato nacional ofrece una referencia limitada: la evolución de su mercado local fue bastante más desfavorable.

Entre las jurisdicciones de mayor tamaño tampoco hubo un comportamiento uniforme. Buenos Aires conservó ampliamente el primer lugar, con 483.891 m³, pero vendió 1,41 por ciento menos que un año atrás. Santa Fe, tercera en el ranking con 114.245 m³, se mantuvo cerca de su nivel previo y cedió apenas 0,67 por ciento. En cambio, la Ciudad de Buenos Aires retrocedió 5,04 por ciento, hasta los 85.263 m³.

La baja alcanzó a casi todos los productos. El Gasoil G3 fue la única excepción, con un crecimiento interanual del 2,75 por ciento. La Nafta Súper registró la mayor disminución, del 3,66 por ciento, seguida por el Gasoil G2 (-3,02 por ciento) y la Nafta Premium (-2,16 por ciento). Esta última acumuló su cuarto mes consecutivo en descenso.

Por compañías, YPF concentró el 55,1 por ciento de las ventas, con 765.835 m³. Le siguieron Shell, con el 22,7 por ciento, y AXION energy, con el 12,2 por ciento. No obstante, todas las empresas mostraron retrocesos interanuales.

Fuente: Surtidores