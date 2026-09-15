La sombra sobre las reservas: el debate institucional y económico tras la salida del oro del Banco Central

Rio Grande 15/09/2026.- Por la falta de información clara y las contradicciones entre organismos del Estado, el traslado de activos soberanos al exterior enciende alarmas sobre la transparencia, el control ciudadano y la exposición jurídica de la Nación.

El debate alrededor de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha rebasado los límites de una discusión técnica de mercado para convertirse en un expediente central de institucionalidad, soberanía económica y rendición de cuentas públicas.

Ante la negativa del Poder Ejecutivo a dar precisiones amparándose en la autarquía de la autoridad monetaria, y las versiones cruzadas entre el BCRA y el bloque opositor en el Congreso sobre si el metal se encuentra en Suiza o en el Banco de Inglaterra, la operación reabre interrogantes clave sobre cómo debe administrarse el patrimonio de todos los argentinos.

Soberanía económica y exposición a litigios internacionales

El traslado de activos físicos fuera de las fronteras nacionales no es un acto inocuo. Si bien el envío de lingotes a plazas financieras internacionales suele argumentarse bajo la necesidad de certificar su calidad o utilizarlos como colateral para obtener liquidez, mover el oro implica someter activos soberanos a jurisdicciones extranjeras.

En un país con un historial complejo de embargos y litigios judiciales en el exterior —como los derivados de los fondos buitre o fallos en tribunales de EE. UU. y Europa—, mantener reservas estratégicas fuera del territorio nacional incrementa el riesgo de eventuales medidas cautelares interpuestas por acreedores internacionales.

Opacidad y violaciones al Acceso a la Información Pública

El punto más crítico en el plano institucional reside en la falta de transparencia. La administración de los bienes del Estado exige que cualquier decisión de este volumen cuente con una justificación técnica detallada, pública y auditable:

Falta de sustento público: No se han detallado oficialmente los rendimientos esperados, los costos de flete, las comisiones de intermediación ni la contratación de seguros.

Trazabilidad no certificada: La respuesta de la Auditoría General de la Nación (AGN) señalando demoras de más de un año por parte del BCRA para entregar la documentación impide, hasta el momento, certificar la trazabilidad y la ubicación exacta de los lingotes.

En un Estado de Derecho, la autarquía del Banco Central no equivale a un cheque en blanco ni exime a sus autoridades del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y del deber de rendición de cuentas ante el Congreso de la Nación.

Un precedente sobre la responsabilidad de los funcionarios

En democracias con estándares de control consolidados, la movilización de reservas estratégicas sin consenso legislativo ni auditorías en tiempo real activa de inmediato mecanismos sancionatorios e investigaciones judiciales por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La confianza en la moneda y en la autoridad monetaria no solo se construye con variables macroeconómicas, sino también con la certeza jurídica de que el patrimonio nacional está resguardado, auditado y bajo el estricto control de la ciudadanía.

Con información de Ámbito y www.lalicuadoratdf.com.ar