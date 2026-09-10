La postal del año en la Patagonia: avistan 1.300 ballenas francas y arranca la mejor temporada para verlas

Patagonia 10/09/2026.- El pico de ejemplares se registró en Chubut, el mejor destino de Argentina para verlas.

La Patagonia argentina atraviesa uno de los momentos más espectaculares del año. Un nuevo censo aéreo contabilizó 1.375 ballenas francas australes en las costas de Chubut, justo cuando comienza la etapa más atractiva de la temporada para observarlas.

Según pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, el relevamiento fue realizado el domingo 6 de septiembre por investigadores del Laboratorio de Mamíferos Marinos y dejó otro dato destacado: entre todos los ejemplares observados fueron identificadas 409 crías.

La mayor concentración apareció en algunos de los lugares más famosos para el avistaje de ballenas: El Doradillo, los alrededores de Puerto Pirámides y el golfo San José. También fueron detectados numerosos ejemplares solitarios sobre la costa externa de la Península Valdés.

El dato llega en un momento ideal para quienes estén pensando en viajar. La temporada se extiende habitualmente entre junio y diciembre, pero septiembre marca el comienzo de uno de los períodos de mayor actividad, que suele prolongarse durante octubre y noviembre.

Además de las ballenas, durante el vuelo los investigadores observaron dos grupos de delfines oscuros en El Doradillo, una especie habitual de la región pero que no siempre resulta sencilla de detectar durante estos relevamientos costeros.

La cifra de este año, sin embargo, quedó por debajo del récord registrado en 2025, cuando el censo contabilizó 2.110 ballenas francas australes. La comparación permitirá estudiar cómo se distribuyen los animales y continuar monitoreando la población que utiliza las aguas de Península Valdés.

El Doradillo, el lugar donde las ballenas se pueden ver desde la playa

Uno de los puntos privilegiados vuelve a ser el Área Natural Protegida El Doradillo, ubicada aproximadamente a 15 kilómetros de Puerto Madryn. Su principal atractivo es que permite observar ballenas desde tierra firme y de manera gratuita.

Los cetáceos pueden acercarse a pocos metros de la orilla, especialmente cuando sube la marea. Playa Las Canteras es uno de los sectores más buscados para contemplar a las madres desplazándose junto con sus ballenatos.

El área protegida se extiende durante unos 25 kilómetros sobre el Golfo Nuevo y cuenta con diferentes puntos panorámicos. Para aumentar las posibilidades de encontrarlas cerca de la playa, una de las principales recomendaciones es consultar previamente los horarios de marea alta.

El acceso desde Puerto Madryn se realiza por las rutas provinciales 1 y 42 y demanda menos de 20 minutos en auto. El último tramo del recorrido es de ripio.

Puerto Pirámides y cuánto cuesta el avistaje de ballenas

Para quienes quieran observarlas desde el agua, Puerto Pirámides concentra las excursiones embarcadas dentro de Península Valdés. Los recorridos duran aproximadamente 90 minutos y permiten acercarse a los animales bajo normas específicas de conservación.

Desde el 1° de septiembre comenzó la temporada alta, por lo que los valores informados para 2026 son:

Adultos: $195.000.

Menores de 12 años: $97.500.

Menores de 3 años: sin cargo.

Ingreso a Península Valdés para visitantes nacionales: $15.000.

Chicos de 6 a 11 años, jubilados y pensionados: $7.500.

El ingreso al área protegida no está incluido en el precio del avistaje embarcado.

Los censos aéreos de ballenas se realizan de manera prácticamente ininterrumpida desde 1999 y constituyen una herramienta central para estudiar la evolución de la especie. El relevamiento de septiembre confirma, además, que Chubut ya atraviesa uno de los mejores momentos de 2026 para encontrarse con las ballenas francas australes.

Agencia NA