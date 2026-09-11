La política debe cambiar: transparencia, empatía y preparación

Rio Grande 11/09/2026.- En un país donde la clase política aparece devaluada y descreída, es urgente un mensaje proactivo que marque el rumbo hacia nuevos liderazgos, mayor participación ciudadana y una gestión pública transparente.

Una dirigencia en crisis

La política argentina atraviesa un momento de descrédito profundo. Los dirigentes se esconden detrás de voceros mediáticos que defienden lo indefendible, en lugar de dar explicaciones claras y asumir responsabilidades. Esta falta de transparencia y empatía erosiona la confianza social y profundiza la distancia entre representantes y representados.

Los pilares del cambio necesario

El mensaje hacia la política debe ser contundente:

Nuevos referentes políticos , preparados para los cargos que asumen.

, preparados para los cargos que asumen. Mayor participación de mujeres en todos los ámbitos de decisión.

en todos los ámbitos de decisión. Respeto irrestricto por los derechos humanos y por los votantes más vulnerables.

y por los votantes más vulnerables. Administración eficiente y transparente de los fondos públicos , con recorte de gastos corrientes superfluos.

, con recorte de gastos corrientes superfluos. Generación de empleo y apoyo a la producción industrial , junto al desarrollo de las economías regionales.

, junto al desarrollo de las economías regionales. Empatía y resiliencia como valores centrales de la gestión.

Terminar con la política chiquita

Es imprescindible dejar atrás las chicanas, las peleas de cabotaje y la política de corto alcance. Argentina necesita salir al mundo con seriedad y preparación, porque el primer acto de corrupción de un político es asumir un cargo para el que no está preparado.

La crisis actual exige un cambio profundo en la dirigencia: más transparencia, más participación, más respeto y más compromiso con la sociedad. Solo así será posible reconstruir la confianza y abrir el camino hacia un crecimiento real, sostenible y justo.

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