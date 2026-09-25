La pobreza en argentina llegó al 32,3%, mientras que la indigencia a 7,5% segun datos del 1° semestre de 2026

Argentina 25/09/2026.- La incidencia de la pobreza durante el primer semestre de 2026 alcanzó al 32,3% de las personas, mientras que la incidencia de la indigencia se ubicó en el 7,5%. Estos datos muestran un incremento de 0,7 puntos porcentuales (p.p.) en la pobreza y de 0,6 p.p. en la indigencia en comparación con el primer semestre de 2025 y de 4,1 p.p. en la pobreza y 1,2 p.p. en la indigencia respecto al segundo semestre de 2025.

Es importante destacar que estas cifras oficiales deben analizarse a la luz de los cambios metodológicos implementados por el INDEC y las distorsiones en la medición de las canastas.

Cuestionamientos metodológicos a la medición oficial: existen tres grandes reparos que afectan la comparabilidad y la precisión de los datos publicados:

Mejora en la captación de ingresos no laborales: desde finales de 2023, el INDEC introdujo modificaciones en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que permiten relevar con mayor precisión fuentes de ingresos como la Tarjeta Alimentar, las pensiones no contributivas y el programa Progresar. Esta mejora estadística, y no una mejora real en el bienestar de los hogares, explica una parte significativa de la disminución registrada en la pobreza. Inconsistencias en los ingresos de trabajadores no registrados: la evolución del salario no registrado muestra una ruptura en su correlación histórica con el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) a partir de 2024. El fuerte aumento real de este segmento (25,5% entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025) contrasta con un mercado laboral contractivo, sugiriendo que el dato está influenciado por la mejor captación de ingresos en la EPH y no por una mejora real sostenida. Subestimación de la Canasta Básica Total (CBT): la metodología que utiliza el INDEC para actualizar la CBT subestima el peso de los servicios y el transporte en la estructura de consumo de los hogares. Dado que estos rubros han tenido incrementos muy superiores a los de los alimentos durante la gestión actual, el coeficiente de Engel utilizado no refleja adecuadamente esta realidad. Esto resulta en una CBT artificialmente baja, lo que hace que más hogares queden por encima de la línea de pobreza sin que sus ingresos hayan crecido significativamente en términos reales.

Factores que explican la evolución de la pobreza: el incremento de la pobreza en el primer semestre de 2026 se explica por una combinación de factores, entre los que se destacan:

Aceleración de la inflación de alimentos: el promedio de inflación mensual de alimentos en el primer semestre alcanzó 2,8% aumentando 0,6 puntos porcentuales tanto por encima del promedio del semestre pasado como respecto al mismo período de 2025. Buena parte de esta aceleración fue explicada por los primeros tres meses del año (promedio 3,8%) y se desaceleró hacia finales del semestre (promedio de 1,8%).

el promedio de inflación mensual de alimentos en el primer semestre alcanzó 2,8% aumentando 0,6 puntos porcentuales tanto por encima del promedio del semestre pasado como respecto al mismo período de 2025. Buena parte de esta aceleración fue explicada por los primeros tres meses del año (promedio 3,8%) y se desaceleró hacia finales del semestre (promedio de 1,8%). Estabilización de la línea de pobreza: en términos reales, si bien mostró un incremento de 2,1% semestral, se mantuvo en los mismos niveles que en el primer semestre de 2025.

en términos reales, si bien mostró un incremento de 2,1% semestral, se mantuvo en los mismos niveles que en el primer semestre de 2025. Aumento de la línea de indigencia: en términos reales, la CBA se incrementó 3,7% semestralmente y 2,0% respecto al mismo semestre del 2025.

en términos reales, la CBA se incrementó 3,7% semestralmente y 2,0% respecto al mismo semestre del 2025. Salarios de los no registrados: tomando al SMVM como referencia (debido a la ruptura con el salario no registrado del INDEC), la caída en el primer semestre de 2026 respecto a igual período de 2025 alcanzó 11,0% y 39,1% respecto al segundo semestre de 2023.

tomando al SMVM como referencia (debido a la ruptura con el salario no registrado del INDEC), la caída en el primer semestre de 2026 respecto a igual período de 2025 alcanzó 11,0% y 39,1% respecto al segundo semestre de 2023. Caída del RIPTE: durante el primer semestre de 2026, se produjo una caída real de 2,7% en relación con el semestre previo (segundo semestre de 2025) y de 1,3% respecto a igual período de 2025.

durante el primer semestre de 2026, se produjo una caída real de 2,7% en relación con el semestre previo (segundo semestre de 2025) y de 1,3% respecto a igual período de 2025. Aumento del desempleo: se ubicó en 7,9% en el promedio del primer semestre, superando el 7,1% registrado en el semestre anterior y el 7,8% de la primera mitad de 2025.

se ubicó en 7,9% en el promedio del primer semestre, superando el 7,1% registrado en el semestre anterior y el 7,8% de la primera mitad de 2025. Deterioro de los ingresos de los sectores más vulnerables: a pesar de la caída en la pobreza general, indicadores clave para los sectores de menores ingresos mostraron un fuerte deterioro: La Tarjeta Alimentar aumentó 25,5% nominal interanual, lo que fue insuficiente para equiparar la evolución de la inflación, que acumuló 32,9% en la comparación del primer semestre 2025 vs 2026, registrando una caída real de 6,0%. Los planes sociales sufrieron una caída de 14,6% semestral y de 24,7% en comparación con el mismo semestre de 2025, agravada por el congelamiento del monto desde enero de 2024. La jubilación mínima con bono registró una caída real de 3,5% semestral y 5,3% respecto al primer semestre de 2025.

a pesar de la caída en la pobreza general, indicadores clave para los sectores de menores ingresos mostraron un fuerte deterioro:

Factores que explican la evolución de la pobreza: la flecha roja indica un impacto negativo en la pobreza e indigencia.

Situación de los trabajadores registrados: la relación entre la mediana del salario neto de los trabajadores registrados privados y la CBT promedió, en el primer semestre de 2026, 90,8%, una desmejora de 2,6 puntos porcentuales (alcanzaba 93,4% en el primer semestre de 2025). Esto indica que el ingreso de la mitad de los asalariados registrados aún no alcanza para cubrir la CBT de una familia tipo, manteniendo a muchos en condición de “trabajadores pobres” (para los casos en que el hogar sólo tenga este ingreso como único ingreso familiar).

Proyecciones para el primer semestre de 2026: el escenario futuro presenta riesgos significativos que podrían sostener una pobreza al alza:

Aumento de la CBA: a pesar de la desaceleración en la inflación en alimentos durante julio y agosto de 2026 (promedio mensual de 1,8%), la CBA y CBT mantiene un nivel más elevado: 5,3% y 4,8% respectivamente en el acumulado de los dos meses.

Deterioro de ingresos clave: por los aumentos anunciados y la inflación esperada, se estima una profundización en la pérdida de poder adquisitivo del SMVM y de los planes sociales (cuyo monto permanece congelado), mientras que la Tarjeta Alimentar, pese a la actualización, continúa su sendero descendente. La jubilación mínima, con el bono congelado, también seguirá perdiendo poder de compra.

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Fuente: CEntro Economía Política Argentina, CEPA