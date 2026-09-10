LA MUNICIPALIDAD REALIZA TAREAS DE LIMPIEZA Y PUESTA EN VALOR SOBRE LA AVENIDA MAIPÚ

Ushuaia 10/09/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, llevó adelante tareas de limpieza y puesta en valor sobre la avenida Maipú, en el tramo comprendido entre las calles Yaganes y 12 de Octubre.

Los trabajos estuvieron a cargo del personal de Tareas Prioritarias y de Puesta en Valor de Espacios Públicos, que realizó la remoción de barro, tierra y otros materiales acumulados a lo largo de la arteria durante la temporada invernal.

Las tareas se desarrollaron mediante trabajos manuales y mecánicos, con el acompañamiento de maquinaria municipal, aprovechando las condiciones climáticas favorables que se registraron en la ciudad.

Desde el área señalaron que se continuará trabajando en cada ventana climática que permita avanzar con estas tareas, con el objetivo de anticipar la llegada de la temporada de verano y preparar los distintos sectores de la ciudad para los trabajos de pintura y demarcación vial que se realizan anualmente.

Las tareas de limpieza y puesta en valor continuarán durante las próximas jornadas y se coordinarán con otras áreas municipales para optimizar los recursos disponibles, agilizar las intervenciones y avanzar de manera simultánea en distintos sectores de Ushuaia.