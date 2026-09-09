LA MUNICIPALIDAD PROMUEVE LA PREVENCIÓN Y EL CUIDADO DE LA SALUD FEMENINA ENTRE SUS TRABAJADORAS

Ushuaia 09/09/2026.- La Municipalidad de Ushuaia llevó adelante una charla de prevención del cáncer de mama y cuidado general de la salud femenina, destinada a trabajadoras y trabajadores municipales, en la sede del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM).

La actividad fue organizada por la Dirección de Medicina Ocupacional, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Laborales y Gremiales, a cargo de Fernando Starkloff, que depende de la Jefatura de Gabinete, en articulación con la Liga de Lucha Contra el Cáncer Ushuaia (LUCCAU).

La coordinadora general de la Jefatura de Gabinete, Carla Corrales, destacó la participación de más de 100 mujeres trabajadoras de distintas áreas y dependencias municipales, quienes pudieron informarse sobre prevención, controles periódicos y la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.

Durante el encuentro, las profesionales Alicia Mazzei, Sonia Soto y Carolina Parayre abordaron distintos aspectos vinculados con el cuidado de la salud femenina, los estudios recomendados y su frecuencia, además de responder las consultas y dudas planteadas por las participantes.

La jornada se desarrolló como una instancia previa al mes de octubre, período en el que se refuerzan las campañas de concientización y prevención del cáncer de mama a nivel nacional e internacional.

En este marco, representantes de LUCCAU informaron sobre las próximas campañas gratuitas de mamografías que se desarrollarán durante octubre, destinadas a promover el acceso a los controles y favorecer la detección temprana de posibles patologías.

Asimismo, la Municipalidad de Ushuaia garantizará la realización de los estudios correspondientes a las trabajadoras municipales que no cuenten con cobertura de salud, con el objetivo de facilitar el acceso a controles preventivos como mamografías y Papanicolaou.

Desde la Municipalidad destacaron la importancia de generar estos espacios de información y concientización, fortaleciendo las políticas de cuidado y prevención de la salud de las trabajadoras municipales.