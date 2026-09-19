LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA PARTICIPÓ DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE

Ushuaia 19/09/2026.- La Municipalidad de Ushuaia participó del acto conmemorativo por el 216° aniversario del Día Nacional de la República de Chile, organizado por el Consulado de Chile en Ushuaia y encabezado por el ministro consejero Rodrigo Toledo Bastidas, que se realizó en el Museo Marítimo.

En representación del Municipio participaron el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra; el secretario de Asuntos Malvinas, Dante Asili; el secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra; y la secretaria de Turismo, Viviana Manfredotti. También estuvieron presentes las concejalas Vanina Ojeda Maldonado y los concejales Gabriel De la Vega y Nicolás Pelloli.

Becerra sostuvo que “este encuentro reafirmó los profundos lazos de hermandad, respeto mutuo e integración histórica que unen a nuestra comunidad con el pueblo chileno”, y destacó que estos vínculos “fortalecen la cooperación y los valores compartidos que caracterizan a los habitantes de nuestra región austral”.

“Desde el Municipio destacamos la importancia de acompañar estas fechas patrias vecinas, consolidando así una agenda de integración y amistad permanente entre ambas naciones hermanas”, concluyó.