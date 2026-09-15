LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA INICIA HOY EL CICLO DE CAPACITACIÓN “MUJERES QUE CRECEN”

Ushuaia 15/09/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, inicia hoy el ciclo de capacitación “Mujeres que Crecen”, una propuesta destinada a brindar herramientas concretas para fortalecer emprendimientos y acompañar los procesos de desarrollo y autonomía económica.

El ciclo se desarrollará desde este lunes 14 hasta el viernes 18 de septiembre, de 18 a 20 horas, en el SUM de la Casa de la Mujer, ubicado en Maipú N.º 1120.

La propuesta cuenta con 30 mujeres seleccionadas entre las postulaciones recibidas para esta nueva edición. En total, se recibieron más de 60 postulaciones, incluyendo las de mujeres que habían participado de la primera edición realizada en mayo y nuevas postulantes.

A lo largo de cinco encuentros correlativos, las participantes accederán a contenidos vinculados al desarrollo personal, la organización económica y administrativa de sus emprendimientos, el análisis de costos, la presentación de productos y herramientas para mejorar las ventas y la atención al público.

El ciclo comenzará hoy, lunes 14 de septiembre, con “Mente Sana, Negocio Fuerte”, a cargo de Flavia Rastelli y Fiorela Cabrera.

El martes 15 se desarrollará “Monotributo y Facturación”, a cargo de Araceli Oviedo; el miércoles 16 será el turno de “Pequeños Costos”, a cargo de José Antilef.

El jueves 17 se llevará adelante “Foto Producto y Armado de Stand”, a cargo de Tamara Morales, mientras que el viernes 18 tendrá lugar el último encuentro, “Ventas y Atención al Público”, a cargo de Daniela Stricker.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó la importancia de dar continuidad a las políticas de acompañamiento a mujeres emprendedoras y señaló que “Mujeres que Crecen es una propuesta pensada para brindar herramientas concretas que puedan llevarse a la práctica y que contribuyan a fortalecer cada uno de los emprendimientos”.

Asimismo, remarcó que “desde la Municipalidad buscamos acompañar a las mujeres en los distintos procesos que atraviesan sus proyectos, generando espacios de formación que aporten conocimientos, intercambio de experiencias y nuevas herramientas para seguir creciendo”.

Desde la Secretaría señalaron que el ciclo fue diseñado como un recorrido integral, por lo que los cinco encuentros son correlativos y forman parte de una misma instancia de capacitación.

De esta manera, “Mujeres que Crecen” propone abordar distintas dimensiones vinculadas al desarrollo de un emprendimiento, combinando herramientas prácticas y conocimientos aplicables a la organización, presentación y comercialización de productos y servicios.