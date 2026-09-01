LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA FORTALECE EL TRABAJO EN LOS BARRIOS CON POLÍTICAS EDUCATIVAS Y CULTURALES PARA LAS INFANCIAS

Ushuaia 01/09/2026.- La Municipalidad de Ushuaia continúa fortaleciendo las políticas públicas destinadas a las infancias a través del Programa Hábito Lector – Cocineritos – Cuentos y Relatos, una propuesta que articula educación, cultura y trabajo territorial en distintos barrios de la ciudad.

En este marco, 120 niños y niñas participaron de la presentación de “El Ingrediente Secreto”, que tuvo lugar en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura, ante unas 270 personas y un importante acompañamiento de las familias que se acercaron para compartir el cierre de seis meses de trabajo.

La propuesta fue desarrollada junto a niños, niñas, familias, docentes y equipos territoriales, utilizando el teatro como una herramienta pedagógica para promover la expresión, la escucha, el trabajo colectivo y el desarrollo de la confianza y la autonomía.

En esta primera experiencia participaron cinco de las diez sedes que integran el programa. Las restantes continuarán con el proceso de trabajo durante los próximos meses, con la mirada puesta en una nueva presentación colectiva prevista para diciembre.

La jornada comenzó desde temprano, cuando los niños y niñas se trasladaron desde distintos barrios de la ciudad junto a sus familias y los equipos que forman parte del programa, para encontrarse finalmente en la Casa de la Cultura.

Durante los seis meses de trabajo, el abordaje teatral permitió que los participantes no solamente aprendieran una obra, sino que también pudieran compartir con otros, asumir responsabilidades, expresarse, superar temores y comprender la importancia de cada integrante para alcanzar un objetivo colectivo.

La obra incorporó además contenidos vinculados al cuidado del ambiente a partir de los grandes elementos de la naturaleza y de una pregunta que atravesó la historia: cuál es ese ingrediente capaz de unirnos para cuidar el mundo que compartimos.

El profesor José Luis Paredes destacó especialmente el acompañamiento de las familias y el trabajo sostenido durante todo el proceso.

“La imagen de la sala llena emociona, pero detrás de esa imagen hay seis meses de trabajo. Por eso lo primero es agradecer a las familias. A cada mamá, papá, abuelo y adulto que llevó a los chicos, que esperó, que acompañó y que hoy volvió a estar. Desde las diez de la mañana comenzaron a salir desde los barrios y cada uno pudo llegar porque hubo una familia y un equipo sosteniendo ese recorrido.”

Asimismo, Paredes remarcó la importancia de sostener procesos de trabajo en el tiempo y no limitar las políticas destinadas a las infancias a actividades aisladas.

“No queremos llenar un calendario de actividades. Queremos construir procesos. Hoy participaron cinco de nuestras diez sedes y todavía tenemos otros grupos esperando su momento para diciembre. Eso es lo más importante: saber que cada encuentro forma parte de algo que se viene construyendo durante todo el año.”

Por su parte, el secretario de Cultura y Educación, David Ferreyra, destacó el alcance territorial de la propuesta y el rol del Estado municipal en la generación de espacios de encuentro para las infancias.

“Lo que vemos hoy sobre este escenario es el resultado de una política que se construye todos los días en los barrios. Hay chicos que encontraron en este espacio una oportunidad para expresarse, para compartir con otros y para descubrir nuevas capacidades. Como Estado municipal tenemos la responsabilidad de acompañar esos procesos y generar las condiciones para que puedan sostenerse y crecer.”

La jefa de Gabinete, Yesica Garay, puso en valor el acompañamiento de las familias y el trabajo de los equipos municipales que desarrollan las propuestas en territorio.

“Cuando hablamos de políticas para las infancias hablamos de estar cerca, de generar oportunidades y de construir comunidad. Hoy hay 120 infancias sobre este escenario, pero detrás de cada uno hay una familia, docentes y equipos que durante seis meses hicieron posible este proceso.

Ese es el camino que queremos seguir fortaleciendo desde la Municipalidad de Ushuaia.”

Desde la Municipalidad destacaron además el acompañamiento de las familias y de los equipos docentes y territoriales que hacen posible el desarrollo de estas propuestas en los barrios, así como la decisión del intendente Walter Vuoto de sostener políticas públicas que acerquen herramientas educativas y culturales a las distintas comunidades de la ciudad.

La presentación de “El Ingrediente Secreto” constituye así una muestra del trabajo que se desarrolla durante todo el año en las diez sedes del programa, con propuestas que buscan generar espacios de aprendizaje, expresión y encuentro para niños y niñas de Ushuaia.