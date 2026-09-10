LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA AVANZA CON EL OPERATIVO INVIERNO ANTE LAS NEVADAS

Ushuaia 10/09/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, avanza con las tareas del Operativo Invierno ante las nevadas registradas durante este miércoles y jueves en distintos sectores de la ciudad.

Desde las 4.30 de la mañana, los equipos municipales reforzaron los trabajos de despeje y mantenimiento de las arterias. Durante la tarde y la noche del miércoles se realizaron tareas preventivas con esparcimiento de salmuera y, a primera hora del jueves, se incorporaron equipos para el despeje de calles, especialmente en arterias de tierra, donde se trabaja con motoniveladoras y posteriormente con el esparcimiento de áridos.

Como parte del operativo, se prioriza el despeje y mantenimiento del circuito primario de circulación, que contempla los recorridos del transporte público, los servicios de emergencia y los accesos a establecimientos educativos, con el objetivo de garantizar la circulación y la accesibilidad. Una vez asegurados estos sectores, los equipos avanzan hacia distintos barrios de la ciudad.

Los trabajos se desarrollan en sectores como Dos Banderas, Andorra, barrios del sector K y D, Alakalufes II, urbanización San Martín y las 128 Viviendas de ATE, entre otros puntos. Para estas tareas se dispone de motoniveladoras, retroexcavadoras, tolvas de áridos, tolvas de sal, camiones de salmuera y cuatriciclos.

A través de la Subsecretaría de Servicios Públicos, la Municipalidad mantiene el despliegue de equipos y personal en distintos puntos de Ushuaia para atender las condiciones de circulación y dar respuesta a las necesidades que surgen como consecuencia de las nevadas.