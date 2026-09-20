LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ABRIÓ LA CONVOCATORIA PARA UNA NUEVA EDICIÓN DE EXPO EMPRENDIENDO

Ushuaia 20/09/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, abrió la convocatoria para emprendedores y emprendedoras que deseen participar como feriantes de una nueva edición de Expo Emprendiendo + Mercado Concentrador, que se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre.

La propuesta tiene como objetivo continuar generando espacios de encuentro y visibilización para quienes desarrollan proyectos productivos y emprendimientos locales, promoviendo el vínculo directo con la comunidad y acompañando la circulación y comercialización de productos elaborados en la ciudad.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó que “estos espacios son una oportunidad concreta para acompañar el trabajo de quienes emprenden en nuestra ciudad, generando instancias de visibilización y encuentro con la comunidad”.

Asimismo, señaló que “desde la Municipalidad continuamos impulsando propuestas que permitan fortalecer los emprendimientos locales y acompañar los distintos procesos de crecimiento de quienes todos los días apuestan por desarrollar sus propios proyectos”.

Por su parte, la subsecretaria de Inclusión Social, Yanira Martínez, remarcó que “la Expo Emprendiendo y el Mercado Concentrador permiten generar un punto de encuentro entre quienes producen y emprenden y los vecinos y vecinas de Ushuaia, fortaleciendo el vínculo con la comunidad y poniendo en valor la producción local”.

Además, sostuvo que “la convocatoria busca seguir ampliando las oportunidades de participación para emprendimientos de distintos rubros y acompañar el crecimiento del entramado emprendedor de nuestra ciudad”.

Las inscripciones para participar como feriante ya se encuentran abiertas. Las personas interesadas pueden completar el formulario de inscripción a través del siguiente enlace:

https://inscripciones.website/expo-emprendiendo/