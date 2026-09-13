LA MUNICIPALIDAD CERRÓ EL CICLO “DE LA IDEA AL NEGOCIO” CON LA ENTREGA DE CERTIFICADOS A EMPRENDEDORES Y EMPRENDEDORAS

Ushuaia 13/09/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, realizó el cierre del ciclo de capacitación para emprendimientos locales “De la Idea al Negocio”, una propuesta desarrollada junto a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego AeIAS (UNTDF) con el objetivo de brindar herramientas concretas para acompañar y potenciar el crecimiento de emprendimientos de la ciudad.

Durante el encuentro se llevó adelante la entrega de certificados a emprendedores y emprendedoras que participaron de este trayecto formativo, desarrollado durante varios meses a través de 16 encuentros presenciales, semanales y teórico-prácticos.

La propuesta estuvo organizada en tres niveles progresivos, Arrancar, Vender y Crecer, acompañando distintas etapas del recorrido emprendedor. A lo largo de las capacitaciones se abordaron contenidos vinculados a la identidad de marca, comunicación, redes sociales, inteligencia artificial, técnicas de venta, planificación, gestión y herramientas financieras y digitales, pensados para su aplicación concreta en el trabajo cotidiano.

El cierre contó con la presencia del rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego AeIAS (UNTDF), Dr. Mariano Hermida, la secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, y la subsecretaria de Inclusión Social, Yanira Martínez, quienes acompañaron a las y los participantes durante la entrega de certificados.

En este marco, Verónica Maestro destacó el valor de sostener espacios de formación que acompañen a quienes desarrollan sus propios proyectos y señaló que “acompañar a quienes emprenden también significa acercar herramientas concretas para que puedan ordenar sus proyectos, fortalecer su trabajo y proyectar nuevas posibilidades. Cuando fortalecemos un emprendimiento, también estamos fortaleciendo la economía local y generando más oportunidades para nuestra comunidad”.

Por su parte, Yanira Martínez valoró el recorrido realizado durante el ciclo y el intercambio generado entre las y los participantes, al señalar que “este ciclo nos permitió acompañar distintas etapas del camino emprendedor, desde quienes están dando sus primeros pasos hasta quienes ya tienen un proyecto en marcha y buscan hacerlo crecer. La capacitación, el intercambio de experiencias y las herramientas prácticas son fundamentales para que cada emprendedora y cada emprendedor pueda seguir fortaleciendo su trabajo”.

A lo largo del trayecto, la propuesta buscó brindar herramientas para ordenar ideas, mejorar las estrategias de venta, profesionalizar la gestión y proyectar el crecimiento de cada iniciativa, atendiendo a las necesidades concretas de quienes emprenden y trabajan de manera independiente.

La entrega de certificados significó el cierre de esta instancia de formación y el reconocimiento al compromiso de las y los participantes, que completaron un recorrido pensado para ampliar sus conocimientos y sumar nuevas herramientas para el desarrollo de sus emprendimientos.

Desde la Municipalidad destacaron la importancia de continuar generando propuestas de capacitación y articulación con instituciones como la UNTDF, fortaleciendo políticas públicas orientadas al desarrollo local, la profesionalización del trabajo independiente y el crecimiento del entramado emprendedor de Ushuaia.