La Federación Argentina de Iglesias Evangélicas tomó distancia de Javier Milei: «No apoyamos al Presidente»

Documento explícito: La entidad rechazó que el movimiento evangélico apoye masivamente al mandatario y remarcó que existe una distancia insalvable en materia de fe.
Antecedente crítico: Recordaron la carta pública lanzada en julio de 2025 donde acusaron a la gestión oficial de actuar «con crueldad» ante la crisis socioeconómica.
Voces oficiales: El pastor Leonardo Schindler ratificó que el discurso del Gobierno es «deshumanizante» e incompatible con los valores cristianos de solidaridad.
Mapa religioso: La FAIE agrupa a iglesias históricas protestantes de la Argentina comprometidas con los derechos humanos y la ayuda social.
- Desmentida: La entidad afirmó que es falso que el movimiento evangélico respalde de manera homogénea al Presidente.
- Diferencia de fe: Señalaron una distancia teológica, indicando que el mandatario no reconoce a Jesús como el Salvador.
- Críticas sociales: Su presidente, el pastor Leonardo Schindler, calificó el discurso oficial como deshumanizante y cuestionó las medidas de ajuste por su nivel de crueldad.
- Sin conducción unificada: A diferencia de la Iglesia Católica, el universo evangélico en Argentina es diverso y no cuenta con una jerarquía centralizada que dicte una línea política.
- Otros sectores: Existen otras organizaciones, como ACIERA (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina), que mantienen vínculos institucionales diferenciados o posturas de mayor neutralidad frente al Poder Ejecutivo.
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La situación en Tierra del Fuego ilustra a la perfección por qué el universo evangélico en Argentina no debe analizarse como un bloque homogéneo. Mientras que las conducciones nacionales de algunas federaciones históricas marcan distancia de Javier Milei, en el plano local y territorial existen importantes sectores evangélicos profundamente integrados a la estructura del partido gobernante, La Libertad Avanza.
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Los casos de Río Grande reflejan esta realidad:
- Santiago Pauli: El actual Diputado Nacional por Tierra del Fuego es hijo de los pastores Héctor Pauli y Andrea Almirón, fundadores y líderes espirituales de la influyente iglesia «Hay Vida en Jesús» en Río Grande. Pauli fue uno de los fundadores del movimiento libertario en la provincia y sostiene que la convergencia con La Libertad Avanza se dio de manera orgánica, impulsada en gran medida por la militancia conjunta contra la legalización del aborto. Pauli defiende las dos vidas, pero no dice nada respecto de la muerte de jubilados por falta de medicamentos, festeja los recortes jubilatorios con asados en la quinta presidencial de Olivos o tampoco menciona la quita pasajes a chicos enfermos con cáncer o trasplantados. Menos aun sobre la comida de los comedores escolares que fue denunciada en todo el pais, los recortes en el hospital Garraham donde se atienden niños de todo el pais, en definitiva un cínico.
- Natalia Gracianía: La Legisladora Provincial y presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura de Tierra del Fuego es abogada, comunicadora y también una activa profesante de la fe cristiana. Su agenda legislativa mantiene una fuerte impronta de los valores de su comunidad, manifestando públicamente posturas en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, la quita de todo tipo de derechos y el negacionismo y apoyo de políticas de crueldad como los recortes a jubilados, medicamentos a niños enfermos, despidos en la industria y persecución a docente de su provincia. Una doble vara donde todo es justificable hasta la muerte.
- Fuente: lu3.am1080 y www.lalicuadoratdf.com.ar