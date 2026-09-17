La Federación Argentina de Iglesias Evangélicas tomó distancia de Javier Milei: «No apoyamos al Presidente»

Santiago Pauli: El actual Diputado Nacional por Tierra del Fuego es hijo de los pastores Héctor Pauli y Andrea Almirón, fundadores y líderes espirituales de la influyente iglesia «Hay Vida en Jesús» en Río Grande. Pauli fue uno de los fundadores del movimiento libertario en la provincia y sostiene que la convergencia con La Libertad Avanza se dio de manera orgánica, impulsada en gran medida por la militancia conjunta contra la legalización del aborto.

Natalia Gracianía: La Legisladora Provincial y presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura de Tierra del Fuego es abogada, comunicadora y también una activa profesante de la fe cristiana. Su agenda legislativa mantiene una fuerte impronta de los valores de su comunidad, manifestando públicamente posturas en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, la quita de todo tipo de derechos y el negacionismo y apoyo de políticas de crueldad como los recortes a jubilados, medicamentos a niños enfermos, despidos en la industria y persecución a docente de su provincia. Una doble vara donde todo es justificable hasta la muerte.