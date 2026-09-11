LA ESCUELA MUNICIPAL DE EMPRENDEDORES SUMA NUEVAS CAPACITACIONES EN GASTRONOMÍA E INDUSTRIA

Rio Grande 11/09/2026.- El Municipio de Río Grande amplía la oferta de formación de la Escuela Municipal de Emprendedores con nuevas propuestas orientadas a generar herramientas concretas para el trabajo, fortalecer emprendimientos locales y acompañar el desarrollo de nuevos oficios. Las inscripciones ya se encuentran disponibles a través del link: https://bit.ly/4ig51TW. Las capacitaciones comenzarán el lunes 14 de septiembre.

En esta nueva etapa, la Escuela Municipal de Emprendedores incorpora capacitaciones vinculadas a los sectores gastronómico e industrial, dando continuidad a una política municipal que busca acompañar a vecinos y vecinas en distintas instancias de formación y desarrollo de sus proyectos.

Se trata de una propuesta que apunta a quienes buscan adquirir conocimientos para mejorar sus posibilidades de inserción laboral como a quienes quieren iniciar, profesionalizar o ampliar un emprendimiento, incorporando herramientas vinculadas a sectores con posibilidades de crecimiento en nuestra ciudad.

Dentro del área de Gastronomía, se dictarán las capacitaciones de Ayudante de Cocina, Ayudante de Panadería, Maestro Panadero, Cocina sin Gluten, Cocina Internacional, Cocina Inicial y Pastelería y Postres para Eventos.

Estas formaciones permitirán incorporar conocimientos y técnicas vinculadas a la elaboración de alimentos, fortaleciendo capacidades que pueden convertirse en una salida laboral, un nuevo emprendimiento o aportar a la consolidación de proyectos gastronómicos que ya se encuentran en funcionamiento.

Por otra parte, dentro del eje Industria, se incorpora la capacitación en Reparación de Placas Electrónicas, una propuesta orientada al diagnóstico y reparación de componentes electrónicos, que permitirá sumar conocimientos técnicos específicos y promover el desarrollo de nuevos oficios vinculados a las capacidades productivas de Río Grande.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Productivo, Lic. Facundo Armas, destacó que “en un contexto económico complejo necesitamos que la formación se traduzca cada vez más en herramientas concretas para trabajar, producir y emprender. Desde la Escuela Municipal de Emprendedores buscamos ampliar esas oportunidades, incorporando oficios y conocimientos que respondan a distintas demandas y que, al mismo tiempo, nos permitan seguir fortaleciendo y diversificando las capacidades productivas de Río Grande”.

Asimismo, el funcionario señaló que “detrás de cada capacitación puede haber una oportunidad de empleo, un nuevo servicio, un emprendimiento que comienza o uno que logra dar un paso más. Esa es la mirada con la que seguimos consolidando esta Escuela, a partir de una decisión política del intendente Martín Perez de acompañar el trabajo y la producción local con herramientas concretas”.

Las personas interesadas ya pueden inscribirse a las capacitaciones, a través del siguiente link: https://bit.ly/4ig51TW. Las mismas comenzarán a dictarse a partir del lunes 14 de septiembre.

La Escuela Municipal de Emprendedores continúa ampliando sus propuestas de formación y acompañamiento, articulando herramientas para el empleo y el emprendedurismo y promoviendo nuevas capacidades que contribuyan al desarrollo productivo de la ciudad.