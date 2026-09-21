LA ESCUELA MUNICIPAL DE EMPRENDEDORES GENERA NUEVAS OPORTUNIDADES DE COMERCIALIZACIÓN E INTEGRACIÓN REGIONAL

Rio Grande 21/09/2026.- El acompañamiento sostenido a los emprendimientos de Río Grande continúa generando resultados concretos. A partir de la participación en la Expo Moda y Tendencia Patagonia, una emprendedora que forma parte de la Escuela Municipal de Emprendedores inició una alianza comercial con un proyecto textil de Río Gallegos, ampliando sus posibilidades de comercialización y fortaleciendo la integración productiva entre ciudades de la Patagonia.

La Escuela Municipal de Emprendedores continúa consolidándose como una política pública destinada a brindar herramientas, generar capacidades y acompañar el crecimiento de quienes producen y emprenden en Río Grande.

En este marco, la participación de emprendedoras locales en la reciente Expo Moda y Tendencia Patagonia, realizada en Río Gallegos, permitió avanzar en nuevas instancias de vinculación comercial entre proyectos de distintas ciudades de la región.

Durante el encuentro, Noelia Leiva, titular de Daron Moda Sostenible de Río Grande, comenzó a trabajar en una alianza comercial con Jennifer Haro, responsable de El Mundo de Jufa, emprendimiento de Río Gallegos dedicado a la confección de indumentaria para bebés y niños.

Ambos proyectos pertenecen al sector textil y cuentan con propuestas diferentes y complementarias. Mientras El Mundo de Jura posee un local comercial en Río Gallegos y concentra su producción en prendas para bebés y niños, Daron Moda Sostenible desarrolla indumentaria principalmente destinada a jóvenes y adultos, incorporando además una mirada vinculada a la moda sostenible.

La articulación permitirá generar acciones conjuntas, ampliar canales de comercialización y acercar sus productos a nuevos públicos, demostrando las oportunidades que surgen cuando se conectan capacidades productivas de distintas ciudades patagónicas.

Noelia Leiva forma parte de la Escuela Municipal de Emprendedores, dispositivo que lleva adelante el Municipio de Río Grande a través de distintas áreas municipales y que promueve instancias de formación, capacitación, acompañamiento y vinculación para fortalecer los proyectos productivos de la ciudad.

Asimismo, Daron Moda Sostenible participa regularmente del Paseo Canto del Viento, espacio permanente de comercialización impulsado por el Municipio, consolidando un recorrido que combina capacitación, producción, comercialización y vinculación con nuevos mercados.

La directora de Desarrollo Local, Ornela Antonio, destacó que “estos son los resultados que buscamos cuando generamos espacios de encuentro entre emprendedores: que puedan conocerse, generar vínculos y que esos vínculos se transformen en oportunidades concretas de crecimiento. Esta alianza entre Noelia y Jennifer demuestra que cuando conectamos emprendimientos de distintas ciudades podemos potenciar el trabajo de cada una y, al mismo tiempo, fortalecer el entramado productivo regional”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Productivo, Lic. Facundo Armas, sostuvo que “uno de los grandes desafíos que tenemos en la Patagonia es profundizar nuestra integración regional. Muchas veces nuestras ciudades tienen capacidades, productos y experiencias que pueden complementarse, pero para que eso suceda tenemos que generar los espacios de encuentro, vinculación y comercialización”.

En ese sentido, el Lic. Facundo Armas señaló que “la Escuela Municipal de Emprendedores no está pensada solamente como un espacio de capacitación. Queremos que quienes se forman puedan producir más, mejorar sus proyectos, encontrar nuevos mercados y construir redes. Que una emprendedora de Río Grande genere una alianza comercial con otra emprendedora de Río Gallegos es un resultado concreto de ese camino”.

Asimismo, el Lic. Facundo Armas agregó que “tenemos que pensar cada vez más a Tierra del Fuego y a la Patagonia como un espacio de integración productiva.

Fortalecer los vínculos entre Río Grande, Río Gallegos y otras ciudades de la región nos permite ampliar mercados, complementar capacidades y generar mayores oportunidades para quienes producen y emprenden desde nuestros territorios”.

Desde la Dirección de Desarrollo Local se sostiene una política de acompañamiento que articula formación, asistencia, espacios de comercialización y participación en ferias y encuentros regionales, entendiendo que el crecimiento de los emprendimientos requiere no sólo adquirir conocimientos, sino también acceder a nuevos mercados y generar vínculos comerciales.

La experiencia surgida entre Daron Moda Sostenible y El Mundo de Jufa pone en valor el potencial de estas instancias para conectar capacidades productivas, construir redes comerciales y avanzar hacia una mayor integración económica entre las ciudades de la Patagonia.

De esta manera, la Escuela Municipal de Emprendedores continúa fortaleciendo a quienes producen en Río Grande y generando herramientas para que los proyectos locales puedan crecer, vincularse y encontrar nuevas oportunidades dentro de un entramado productivo cada vez más integrado a nivel regional.