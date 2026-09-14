La delegación del registro Civil de Prefectura Naval permanecerá cerrada hasta el 17 de septiembre.

Tierra del Fuego 14/09/2026.- El Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia informa que se extiende hasta el 17 de septiembre inclusive el cierre de la delegación del Registro Civil ubicada en Prefectura Naval Argentina 333 (Chacra 2) de Río Grande, debido a tareas de mantenimiento en los equipos informáticos.

Durante este período, las personas que necesiten realizar trámites podrán acercarse a las siguientes delegaciones, que funcionarán con normalidad de lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas:

📍 Delegación Central: Elcano 110

📍 Delegación Chacra 13: Hermana Ruiz 340

📍 Delegación Margen Sur: Puestero 50

Desde el Ministerio agradecemos la comprensión y ofrecemos disculpas por las molestias ocasionadas.

Estas tareas tienen como objetivo garantizar un mejor funcionamiento del servicio y una atención más rápida y eficiente.