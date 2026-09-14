La delegación del registro Civil de Prefectura Naval permanecerá cerrada hasta el 17 de septiembre.

Durante este período, las personas que necesiten realizar trámites podrán acercarse a las siguientes delegaciones, que funcionarán con normalidad de lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas:
📍 Delegación Central: Elcano 110
📍 Delegación Chacra 13: Hermana Ruiz 340
📍 Delegación Margen Sur: Puestero 50
Desde el Ministerio agradecemos la comprensión y ofrecemos disculpas por las molestias ocasionadas.
Estas tareas tienen como objetivo garantizar un mejor funcionamiento del servicio y una atención más rápida y eficiente.