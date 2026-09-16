La Argentina frente al colapso demográfico: la natalidad cayó un 46% en nueve años y en 2026 se profundiza la crisis

La tasa global de fecundidad se ubica hoy entre 1,2 y 1,4 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional (2,1). La tasa bruta de natalidad apenas alcanza los 9,9 nacimientos cada 1.000 habitantes, una de las más bajas de América Latina.
Este escenario coloca al país en una situación inédita: por primera vez se vislumbra un equilibrio entre nacimientos y defunciones, lo que implica un futuro con población envejecida, menor reemplazo generacional y presión creciente sobre los sistemas de salud y jubilaciones.
Evolución de la natalidad en Argentina (2014–2026)
|Año
|Tasa de fecundidad (hijos por mujer)
|Natalidad (nacimientos cada 1.000 hab.)
|Variación
|2014
|2,1
|16,0
|Nivel de reemplazo
|2016
|1,9
|14,5
|Inicio de la caída
|2018
|1,7
|12,8
|Descenso acelerado
|2020
|1,6
|11,5
|Pandemia y crisis
|2022
|1,5
|10,5
|Estancamiento
|2024
|1,4
|8,9
|Caída del 46% en 9 años
|2026
|1,2–1,4
|9,9
|Mínimos históricos
- Económicos: salarios insuficientes, desempleo creciente, pluriempleo y dificultades para acceder a vivienda.
- Sociales: aumento de hogares unipersonales (24,6%), cambios en la estructura familiar y retraso en la decisión de tener hijos.
- Deseos vs. realidad: el 57% de las personas de 18 a 45 años no alcanzó la cantidad de hijos que desearía tener; las limitaciones económicas y de cuidado explican el 62% de los casos.
- Demográficos: la edad mediana de la población es de 32,9 años y la esperanza de vida alcanza los 78 años, lo que refleja un país más envejecido.
La caída de la natalidad no es coyuntural, sino estructural. La combinación de crisis económica, precariedad laboral y cambios sociales está llevando a la Argentina a un escenario demográfico crítico.
Si no se implementan políticas de incentivo a la natalidad y de apoyo a las familias, el país enfrentará en pocos años un colapso del sistema previsional y sanitario, con una población cada vez más envejecida y menos jóvenes para sostenerla.
Si no hay acceso a ingresos dignos, vivienda, transporte, salud y educación, la crisis demográfica se profundizará. El país enfrenta el riesgo de un colapso previsional y sanitario, con menos jóvenes para sostener a una población cada vez más envejecida.
Fuente: con información de Perfil y www.lalicuadoratdf.com.ar