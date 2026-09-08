Justicia penal juvenil: un régimen imposible en Tierra del Fuego

Rio Grande 08/09/2026.- La Justicia bonaerense suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, tras un fallo del Juzgado de Lomas de Zamora que dio lugar a un habeas corpus colectivo. La medida cuestiona la capacidad de la Provincia de Buenos Aires para implementar el sistema sin vulnerar derechos de los adolescentes.

El caso abre un debate que en Tierra del Fuego resulta aún más urgente: ¿qué posibilidades reales existen de aplicar esta normativa en una provincia que carece de infraestructura, personal capacitado y logística mínima para sostener un régimen penal juvenil?

Una cárcel saturada y sin alternativas

Tal como hemos publicado en La Licuadora, la provincia cuenta con una sola cárcel, ubicada en Río Grande, que ya aloja el doble de internos de su capacidad original. No existen pabellones diferenciados para menores, ni espacios físicos adecuados para alojarlos en caso de detención.

La sobrepoblación carcelaria vulnera derechos básicos y genera condiciones de hacinamiento que contradicen los estándares internacionales. En este contexto, pensar en aplicar un régimen juvenil es una ficción jurídica.

Personal escaso y sin formación específica

El sistema penitenciario fueguino funciona con personal insuficiente y sin capacitación especializada en abordaje juvenil. Los agentes carecen de formación en derechos humanos y en programas de reinserción social, lo que convierte cualquier medida punitiva en un riesgo de abandono institucional.

En Buenos Aires, el fallo judicial advirtió que la falta de recursos podía derivar en violaciones de derechos. En Tierra del Fuego, esa falta de recursos es aún más evidente: no hay equipos interdisciplinarios, hogares transitorios ni centros especializados.

La deuda estructural con la infancia

La provincia arrastra una deuda histórica en materia de políticas de infancia y justicia. La ausencia de programas de prevención, contención y reinserción social deja a los adolescentes en conflicto con la ley atrapados en un sistema que no puede ofrecerles ni justicia ni rehabilitación.

Como hemos señalado en artículos anteriores de La Licuadora, la crisis penitenciaria fueguina no es sólo un problema de espacio físico: es un reflejo de la desidia institucional y de la falta de planificación estatal para garantizar derechos básicos.

Conclusión

Mientras Buenos Aires suspende el régimen por falta de garantías, Tierra del Fuego ni siquiera tiene las condiciones mínimas para discutir su implementación. La provincia enfrenta una doble negación: sin infraestructura ni personal, y ahora también sin transparencia, como lo demuestra el oficio que busca silenciar causas judiciales.

La justicia juvenil en Tierra del Fuego, bajo las condiciones actuales, sería una ficción legal y un riesgo humanitario. La deuda con la infancia y la sociedad exige soluciones estructurales, no parches normativos que sólo profundizan la crisis.

con información de NA y La Licuadora.