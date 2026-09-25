JUSTICIA: El FOFECMA debate en Tierra del Fuego el rol de los Consejos de la Magistratura y la designación de jueces

Ushuaia, 25/09/2026– La vicegobernadora en ejercicio de Poder Ejecutivo provincial, Mónica Urquiza junto a la vicepresidenta 1ª del Parlamento fueguino, legisladora María Victoria Vuoto (PJ), participaron de la apertura de las 42° Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA).

El encuentro estuvo encabezado por la Presidenta del FOFECMA y titular del Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego, Dra. Edith Miriam Cristiano y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la Provincia, Dra. María del Carmen Battaini, en las instalaciones de la Fábrica de Talentos de Ushuaia

Durante el acto de apertura, la Vicegobernadora dio la bienvenida a las y los presentes en nombre del Gobierno provincial y expresó “el orgullo de que Tierra del Fuego haya sido elegida como sede del encuentro”. Además, destacó “el valor de este espacio para intercambiar experiencias» y rememoró su paso por el Consejo de la Magistratura en representación del Poder Legislativo.

Asimismo, Urquiza instó a los participantes a estar a la altura de las demandas y transformaciones del presente y del futuro, augurándoles una fructífera jornada de trabajo y una gratificante estadía en la Provincia.

Luego del acto de apertura institucional, la legisladora Vuoto destacó la importancia federal del evento. “En principio, celebro que este encuentro del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento se realice en la Provincia. En el sur del país nos encontramos las distintas provincias para poder repensar las instituciones y mejorar la designación de quienes ocupen los cargos de jueces y juezas en nuestro país”.

Asimismo, la Parlamentaria enfatizó la relevancia del debate local en el contexto actual: “Tierra del Fuego se encuentra en pleno debate sobre un nuevo reglamento para la designación de jueces en el Consejo de la Magistratura, en conjunto con el Superior Tribunal de Justicia. Este intercambio de experiencias enriquecerá el trabajo local con el desafío de brindar mayor solidez y transparencia a las designaciones”.

La representante del Poder Legislativo resaltó que los procesos judiciales exigen una respuesta acorde a las demandas sociales actuales. “Son nuevos tiempos y desafíos para la justicia en un contexto complejo. Las situaciones de violencia familiar se incrementaron y los fueros de familia están altamente demandados”.

En este sentido, Vuoto sostuvo que “quienes ejercen el cargo de juez o jueza tienen una gran responsabilidad sobre las libertades, derechos y patrimonios de las personas. De esta forma, el servicio de justicia requiere reforzar su vínculo con la sociedad”, cerró.

La actividad contó con la presencia de autoridades del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, representantes del Poder Ejecutivo y de la Municipalidad de la ciudad, así como delegaciones de los Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de diversas jurisdicciones del país.

Durante los días de trabajo, las jornadas reunirán a especialistas y funcionarios con el propósito de intercambiar experiencias y debatir sobre el rol de estas instituciones, los procesos de selección y designación de magistrados, y los principales desafíos operativos de la justicia.

Cabe destacar, que la Legislatura declaró de interés provincial las Jornadas Nacionales y la Vicepresidenta 1ª del Parlamento, hizo entrega del documento que certifica dicha declaración.