Jubilación mínima de ANSES en Tierra del Fuego: sobrevivir con $650.000 es imposible

Tierra del Fuego 01/09/2026.-El haber mínimo que paga ANSES, fijado en $650.000, condena a los jubilados fueguinos a la pobreza. En una provincia donde el costo de vida supera los $2,2 millones mensuales, el ingreso previsional cubre apenas una cuarta parte de las necesidades básicas.

El costo de vida en Tierra del Fuego es uno de los más altos del país. La insularidad, la dependencia logística y los sobreprecios en alimentos y servicios hacen que la canasta básica supere los $2,2 millones mensuales para una familia tipo, y que el alquiler de un departamento de dos dormitorios ronde entre $700.000 y $1.000.000. A esto se suman gastos de servicios públicos, que en invierno alcanzan los $220.000, y conectividad y movilidad que superan los $300.000.

En este contexto, la jubilación mínima de ANSES resulta insuficiente para cubrir siquiera los gastos esenciales. El ingreso previsional alcanza apenas un 25% del costo mínimo de vida, obligando a los jubilados a depender de ayudas familiares, estatales o endeudamiento para subsistir. La situación se agrava porque los haberes jubilatorios llevan años rezagados frente a la inflación, mientras los precios en la isla crecen a un ritmo superior al promedio nacional.

Bancos con poder de débito automático: un nuevo riesgo para los trabajadores

La normativa reciente habilita a los bancos y entidades financieras a debitan directamente de cuentas sueldo, tarjetas de crédito y billeteras virtuales los montos adeudados por los clientes. Este cambio implica que, ante un atraso en el pago, las entidades pueden apropiarse de parte del salario sin necesidad de una orden judicial ni autorización expresa del trabajador.

En el caso de los jubilados, esta medida implica que sus ingresos —ya insuficientes— pueden ser absorbidos por las entidades financieras sin mediación legal, consolidando un modelo de hiperfinanciarización que deja a los sectores más vulnerables expuestos a un endeudamiento creciente.

La combinación de jubilaciones mínimas insuficientes, costos de vida exorbitantes y nuevos privilegios para los bancos dibuja un escenario de fragilidad social extrema en Tierra del Fuego. Lo que se presenta como orden fiscal y dinamización económica se traduce, en la práctica, en un círculo vicioso de pobreza y deuda para los jubilados y trabajadores de la provincia.

Fuente: www.lalicuadoratdf. com.ar