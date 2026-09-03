Javier Milei designó a las autoridades en el FAMP de Tierra del Fuego y manejaran mas de 300 millones de dolares de las empresas fueguinas.

El Gobierno nacional designó a los tres nuevos integrantes del Comité Ejecutivo del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina), mediante el Decreto 866/2026, publicado este 2 de septiembre.

Los nombramientos tendrán una duración de cuatro años y serán desempeñados con carácter “ad honorem” .

El decreto establece la designación de Juan Ignacio Rodríguez Jalón y Miguel Schmukler como directores del Comité Ejecutivo, ambos a propuesta del Ministerio de Economía.

También fue designada María Belén Arrúa , propuesta por la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Los tres cargos tienen vigencia desde el 25 de junio de 2026 y se extenderán por un período de cuatro años.

Qué es el FAMP-Fueguina

El Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina fue creado en 2021 como un fondo fiduciario público destinado a financiar proyectos productivos estratégicos en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Entre sus objetivos se encuentra promover inversiones que permitan ampliar y diversificar la matriz productiva fueguina y mejorar la competitividad de la provincia.

Qué proyectos puede financiar

El fondo contempla distintas herramientas de financiamiento, entre ellas préstamos, aportes de capital y Aportes No Reembolsables (ANR).

Los recursos pueden destinarse a la adquisición e instalación de bienes de capital, fabricación de bienes, provisión de servicios, obras de infraestructura y capital de trabajo para nuevos proyectos estratégicos.

El rol del Comité Ejecutivo

La administración del FAMP-Fueguina está a cargo de un Comité Ejecutivo integrado por tres directores, designados por el Poder Ejecutivo Nacional.

El decreto señala que los mandatos anteriores se encontraban vencidos, por lo que el Gobierno avanzó con la renovación de las autoridades responsables de la administración del fondo.

La firma del decreto

La medida fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego César Santilli y el ministro de Economía Luis Andrés Caputo.

Fuente: www.mdzol.com